Az eseményt Németh Zoltán lelkipásztor áhítata nyitotta, a jelenlévőknek a borosnyói iskolások négytagú csapata verses összeállítással kedveskedett.

Németh Zsuzsanna tiszteletes asszony és a helyi nőszövetség hozzáállásának köszönhetően a vendégeket gazdagon terített asztal várta – a gesztust a Diakónia háromszéki vezetője, Tóth Anna is méltatta megkérdezésünkre. A hasonló rendezvényeken szerényebb a kínálat, de itt a fő fogások mellett még csöröge is került az asztalra.

Az összejövetelen jelen volt Nicolae Ilie nagyborosnyói polgármester is. Érdeklődésünkre elmondta: nagyra értékeli a Diakónia által végzett munkát. A szolgáltatás fenntartásához eddig havi 2500 lejjel járult hozzá az önkormányzat, de áprilistól az összeget 3000 lejre emelték. Ez is kevés a munka értékéhez képest, de ennyit bír meg az önkormányzat költségvetése – fűzte hozzá.

Tóth Annától megtudtuk, Nagyborosnyón négy évvel ezelőtt indult a szolgálatuk, a községben Izsák Ilona végzi az otthoni beteg- és idősellátást, havonta átlag negyven személy részesül a szolgáltatásokban. Az önkormányzattól kapott 3000 lejes hozzájárulás a költségek 48 százalékát fedezi.

A Diakónia az idősekért mottójú közönségtalálkozókra idén eddig Gidófalván, Baróton és Nagyborosnyón került sor, ma a Réty községben élő rászorulókkal találkoznak Komollón.