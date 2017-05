Október 22-én az északkelet-olaszországi Veneto szintén népszavazást tart a helyi autonómiáról. Ezt a tartományt is az Északi Liga politikusa, Luca Zaia vezeti. Ha Olaszországban októberben esetleg előrehozott parlamenti választásokat tartanak, módosítják a dátumot, és a népszavazást ezzel egy időben rendezik meg.

A referendum nem az Olaszországtól való elszakadást szorgalmazza, hanem a tízmillió lakosú Lombardia és a majdnem ötmilliós Veneto politikai és közigazgatási autonómiájának bővítését, hasonlóan a rendkívüli státusú többi olasz tartományhoz (Szardínia, Szicília, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige). Az Olaszország két leggazdagabb és iparilag legfejlettebb tartományaként ismert Lombardia és Veneto mindenekelőtt önálló adópolitikát szeretne. Az Északi Liga hangsúlyozta, hogy egyedül Lombardia évente 54 milliárd eurót fizet be a római államkasszába, amelyből morzsákat kap vissza.

A konzultációs népszavazás érvényessége nem függ a részvételtől. Ha jelentős lesz az autonómia támogatása, a tartományok az alkotmány értelmében az olasz kormánytól szélesebb jogokat kérhetnek, amelyet törvénnyel szabályoznak.

Az észak-olaszországi Pó-alföldi térség önállóságát hirdetve született meg a nyolcvanas években az Északi Liga pártja, amely azóta is az „adófaló” Rómától való elszakadást hirdeti a független Padánia-köztársaságban. A referendum – függetlenül ennek eredményétől – tovább növelheti az Északi Liga támogatottságát az olaszországi parlamenti választások előtti időszakban. Jelentős politikai üzenete van a migráció kérdése miatt is, mivel Lombardia fogadta be eddig a legtöbbet a dél-olaszországi partokra érkező migránsok közül. A népszavazás kampányában az Északi Liga önálló tartományi migrációs politikát készül hirdetni a római kormány jelenlegi befogadási rendszerével szemben.