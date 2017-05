Kolozsvári Clujana–KSE 4–3 (3–3)

A vasárnap késő este befejeződött negyeddöntőben mutatott jó játék után a Kézdivásárhelyi SE hétfőn a legjobb négy között gyengébb teljesítménnyel rukkolt elő, és egygólos különbséggel kikapott a kincses városiaktól. Az elődöntő első gólját a kolozsváriak szerezték, amire gyorsan válaszoltak a háromszéki legények. A folytatásban kétszer is előnybe került a KSE, de a Clujanának mindig sikerült egyenlítenie. A térfélcsere után Kolozsvár csapata játszott jobban, átvette a vezetést, amit az utolsó sípszóig meg is tudott tartani. A véghajrában a céhes városbeliek vészkapussal támadtak, de nem tudták feltörni a Kolozs megyeiek jól záró védelmét, és így lemaradtak a döntőről...

„Az első félidőben helyzetet helyzet után hagytunk ki, azonban potyagólokat kaptunk, és erőtlen játékunkra a fáradtság is rányomta bélyegét. Mint ismeretes, játékosaim nagypályán is futballoznak, és úgy tűnik, túlterheltük őket. A vereséghez hozzájárult a gyenge kapusteljesítmény és az is, hogy a második félidőben nem játszottunk semmit” – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József edző.

Az eredmény alakulása: 1–0, 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 4–3. Gólszerzőink: Gáll, Erős és Gajdó T. (tibo)