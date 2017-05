A világbajnokságon való részvételt egy kvalifikációs verseny előzte meg, ahonnan a Sport-All SC Z Dance táncszakosztály táncosai a B-ligába jutottak tovább négy produkcióval, és Porecben 30 versenyzővel képviselték Sepsiszentgyörgyöt és Háromszéket. A szentgyörgyieknek ez már a második világbajnokság volt, a szükséges anyagi támogatást pedig nagyrészt támogatóktól gyűjtötték be. A négy napig tartó világbajnokságon a Z Dance csapatai május 25-én és május 26-án léptek színpadra, illetve május 28-án a díjkiosztó ünnepségre is sor került.

„Idén már tudtuk, mi vár ránk a világbajnokságon, és a célunk az volt, hogy csapatainkkal az első három hely egyikét megszerezzük. Szeretnénk megköszönni a gyerekeknek, szülőknek, a varrónőnknek, Bartók Ildikónak és minden támogatónknak, hogy továbbra is hittek bennünk, támogattak és együtt megvalósítottuk célkitűzésünket, dicsőséget szerezve városunknak” – mondta Molnár Enikő és Vass-Vitus Kinga táncoktató.



Eredmények (MTV Comercial kategória):

* aranyérem: 7–8 éves korosztály, csoport kategória: Coman Emília, Gombos Andrea, Koós Adrienn, Imreh Zsejke, Szylveszter Henrietta, Briana Bălănică, Alexandra Bălănică, Lorena Cojocaru Vlad

* aranyérem: 9–12 éves korosztály, formáció kategória: Stinghe Szófia Leila, Cojocaru Adrienn Kriszta, Denisa Cernescu, Barabási Janka, Policsek Orsolya, Policsek Hanna, Rianna Trandafir, Sándor Mátyás, Pataki Adrienn, Bianca Samanta Boriceanu, Raluca Tafta, Andreea Moldovan, Dobri Anita, Imreh Izabella

* ezüstérem: 13–16 éves korosztály, csoport kategória: Brandabura Ingrid, Imre Diána, Albert-Nagy Noémi, Andreea Moldovan, Rianna Trandafir, Badi Apolka, Zsigmond Zsanett, Beatrice Boriceanu, Stinghe Szófia Leila, Cojocaru Adrienn Kriszta, Denisa Cernescu

* 14. hely: felnőtt, duó, trió, quartet kategória: Badi Apolka, Albert-Nagy Noémi, Miklósi Boglárka, Dima Kozmin. (miska)