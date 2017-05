Az országos seregszemlén 89 gyűjtő, versenyző volt jelen, akik különböző témájú jelvénygyűjteményeket állítottak közszemlére. Beke Ernő tegnap arról számolt be lapunknak, hogy tekintettel a helyszín méreteire, a szervezők kiállítónként csak négy-négy jelvénypannót tudtak elfogadni, ezért versenyt nem lehetett szervezni, így egységesen díjazták a részvevőket oklevéllel és emlékplakettel.

Ugyanakkor a IX. országos jelvénykongresszust is megtartották, ahol az elmúlt időszak eseményeit mutatták be, és az elkövetkező teendőket vitatták meg. Egyetlen nyitott kérdés maradt – tudtuk meg Beke Ernőtől –, a 2018. évi országos jelvénykiállítás helyszínének a kijelölése. Az esemény megszervezése nagy felelősséggel és költségekkel jár, illetve bizalom kérdése is. A legközelebbi vezetőtanácsi gyűlésen a három szóba jövő helység – közöttük Kézdivásárhely – egyikének odaítélik a 44. országos jelvénykiállítás megszervezésének jogát.