Miközben Románia országos bruttó összterméke tavaly átlagosan 4,8 százalékkal bővült, Háromszék gazdasága ezt meghaladóan, 5,5 százalékkal gyarapodott. Az Országos Előrejelzési Hivatal megyékre lebontott, nem végleges adatai szerint az erdélyi, közöttük a székely megyék is az átlag fölött teljesítettek.



A statisztikai intézet által közölt nem végleges adatok szerint tavaly a GDP 4,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Számszerűen 169,6 milliárd eurót termelt az ország, vagyis egy lakosra a nemzeti össztermék 8600 euró volt.

A megyei teljesítmények tekintetében meglehetősen nagyok az eltérések, míg a legjobban bővülő Máramaros, Kolozs és Fehér megye 6,2, 6, illetve 5,8 százalékos bővülést ért el, addig Călărași megye gazdasága 1,6, Brăila 2,2, Gorj és Szilágy megye 2,3 százalékkal termelt többet, mint egy évvel korábban.

Ami Hargita és Kovászna megyét illeti – talán először az ilyen jellegű statisztikákban –, az élmezőnybe kerültek, hiszen előbbi 5,7 százalékos GDP-növekedéssel a negyedik, Háromszék pedig – megelőzve Bukarestet is – Bákóval, Iași-sal és Karánsebessel „holtversenyben” az ötödik helyen áll.

Ami az egy lakosra jutó összterméket illeti, a leggazdagabb továbbra is a főváros 22 878 eurós termeléssel, őt követi Konstanca (12 319) és Kolozsvár (11 089), további négy vidék meghaladja a 10 ezer eurós termelést, míg a legkevesebbet Vaslui megye állít elő (3882 euró/fő), ötezer alatt pedig további öt moldvai és munténiai megye teljesített. Hargita és Kovászna megye e tekintetben továbbra is a középmezőny alsó felében helyezkedik el 5851, illetve 5840 eurós bruttó össztermékkel, míg Maros megye 6849 euróval már a gazdagabb vidékekhez tartozik.