A légiforgalom-irányítók reggel kilenckor szüntették be a munkát, és 12 óra után jelentették be, hogy felfüggesztik az általános sztrájkot, mert bizonyos kérdésekben sikerült megállapodásra jutni a közlekedési miniszterrel. Közben a ROMATSA vezetősége és a minisztérium is bíróságon kérte a sztrájk betiltását. A bukaresti törvényszék délután mondta ki, hogy a sztrájk törvényes.

A szakszervezeti vezetők azt állítják: nem nagyobb fizetésekért sztrájkolnak, hanem a ROMATSA vezetőségével elégedetlenek, szerintük a vállalatot csőd fenyegeti. Egyik legfontosabb követelésük a létszámbővítés, mert a légi irányítók túlterheltsége biztonsági kockázattá vált. Tegnap új menedzsmentterv elkészítéséről állapodtak meg a közlekedési miniszterrel, de a munkakonfliktus ezzel nem ért véget, a sztrájkot csak felfüggesztették.

Azt még nem tudni, hogy tegnap hány járat késett vagy maradt el, de azt igen, hogy a május 12-én megtartott két­órás figyelmeztető sztrájk mintegy kétszáz polgári járat menetrendjét módosította.

Kétezer személy tüntetett tegnap a köztisztviselők országos szakszervezetének szervezésében az egységes bértörvény tervezete ellen; sokan távoli megyékből érkeztek. A helyi közigazgatásban dolgozó személyek azt kifogásolják, hogy a tervezet nem tartalmaz rájuk vonatkozó bértáblát, hanem a decentralizáció jegyében a helyi és megyei önkormányzatokra bízza béreik megállapítását. A szakszervezetek attól tartanak, ily módon az határozza majd meg a fizetéseket, hogy mennyire „engedelmesek” a polgármesterrel vagy az önkormányzati képviselőkkel szemben. Tiltakozásukhoz előbb a környezetvédelmi őrségnél és a munkaügyi felügyelőségeknél dolgozók, majd az országos fogyasztóvédelmi hatóság alkalmazottjai is csatlakoztak.

Ugyancsak a bértörvény ellen lép fel a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége is, amely ma szervez tüntetést a képviselőház előtt. A pedagógusok azt mondják, a bértábla alsó felében vannak. A bértörvénytervezet szerint a tanügyi fizetések 2022-ig több mint száz százalékkal nőnek.