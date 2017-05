Zoran Zaev, a Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) elnöke egységes ország mellett tört lándzsát. Mint mondta: Macedónia minden ott élő országa kíván lenni, tehát nemcsak a macedón többségé, hanem a kisebbségeké is, véleménye szerint ugyanis az egységes társadalom tud stabil államot és jobb életet biztosítani az ott élőknek. A kormányprogram kitért arra is, hogy az európai uniós, valamint a NATO-csatlakozás továbbra is stratégiai célja az országnak, emellett pedig az állampolgárok életszínvonalának növelése, az egészségügyi szolgáltatások javítása, bizonyos illetékek eltörlése, valamint a minimálbér és a nyugdíjak emelése is az ország új vezetésének elsődleges céljai között szerepel. A legélesebben viszont a korrupció és a bűnözés ellen szólalt fel Zoran Zaev, amikor kijelentette, a korrupciós ügyek iránt zéró toleranciát hirdet. Macedónia megérett egy új kezdetre, amelyben a politikusok a népet szolgálják – fogalmazott a parlamentben elmondott beszédében az új kormányfő.

A szociáldemokraták tíz év után váltották le a Nikola Gruevszki vezette jobbközép vezetést. Az SDSM két albán kisebbségi párttal, a Demokratikus Unió az Integrációért nevű tömörüléssel és az Albánok Szövetségével kormányoz a következő négy évben. A kormánynak tizenöt minisztériuma, hét tárca nélküli minisztere és három miniszterelnök-helyettese lesz. A szociáldemokraták a legfontosabb minisztériumok közül a külügyi, a belügyi, a védelmi és pénzügyi tárcát tudhatják magukénak. Az albán kisebbségi pártoknak nyolc helyük lesz a Zaev-kabinetben. Macedóniában decemberben tartottak előrehozott választást, a kormányt azonban eddig nem sikerült megalakítani.