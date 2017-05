Szijjártó Péter elmondta: a találkozón az egyik legfontosabb kérdés az európai biztonság volt. A keletről és délről érkező kihívások fényében egyértelmű, hogy az Európai Uniónak (EU) nincs most már vesztegetni való ideje, a manchesteri terrortámadás után világos kell hogy legyen mindenkinek: az európai biztonság vonatkozásában a huszonnegyedik órában vagyunk. „Európában végre mindenkinek komolyan kell vennie, hogy nem babra megy a játék” – jelentette ki, hozzáfűzve: a kontinensnek még soha nem kellett szembenéznie olyan terrorfenyegetettséggel, mint most. „Egymás alap nélküli és méltatlan vádolása helyett, valamint a korábbi, hibásnak bizonyult brüsszeli politikáknak a mentegetése helyett mindenkinek meg kell értenie: az európai stratégiáknak, döntéseknek az európai biztonság helyreállítását kell megcélozniuk” – szögezte le Szijjártó Péter. „Amennyiben egyes brüsszeli politikusok, illetve intézmények nem képesek arra, hogy feladják egyes tagállamokkal szembeni keresztes hadjárataikat, és nem koncentrálnak a biztonság helyreállítására, ők lesznek a felelősök azért, ha az elkövetkező időszakban tovább romlik az EU biztonsága” – húzta alá.

A miniszter úgy vélekedett: a migráció nemcsak biztonsági, hanem jelentős gazdasági kockázatot is hordoz, egyes európai országok a migrációt hivatkozási alapnak használják arra, hogy a schengeni övezet belső határain folyamatosan ellenőrzést végezzenek, miközben a schengeni zóna meggyengítése ellentétes egész Európa érdekével. Szijjártó Péter elfogadhatatlannak és rendkívül károsnak minősítette a belső schengeni határellenőrzés hosszú távú fenntartását, amely szavai szerint agyonütheti az európai gazdaságot, ezen belül a magyart is.

A német és az olasz belügyminiszternek a külső uniós határ megvédésének szükségességéről az utóbbi időben tett nyilatkozatairól szólva Szijjártó Péter elmondta: örül, hogy egyre több európai politikus felismeri a magyar álláspont helyességét, hogy a külső határok megvédésén túl a védvonalainkat kinnebb, Afrikáig kell tolnunk, és az EU-n kívül kell eldőlnie, ki jogosult egyáltalán arra, hogy az EU-ba belépjen.