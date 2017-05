A 48 oldalas programot Nicola Sturgeon skót miniszterelnök mutatta be az SNP választási kampányrendezvényén a skóciai Perth városában. A program szerint, ha az SNP a jövő csütörtöki brit parlamenti választásokon ismét elnyeri a londoni parlamentben Skóciának járó képviselői helyek többségét, demokratikusan fenntarthatatlan lenne, ha a brit kormány megpróbálná megakadályozni, hogy a skót nép a megfelelő időben maga döntsön jövőjéről. Nicola Sturgeon ugyanakkor kijelentette: az újabb függetlenségi referendum nem most lenne, hanem akkor, amikor már ismert a brit EU-tagság megszűnésének végleges feltételrendszere.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, amelyen az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel. A brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson viszont a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt, de országos átlagban így is a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe. Nicola Sturgeon az EU-tagsági népszavazás óta több nyilatkozatában is közölte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére kirángassák az Európai Unióból.

A skót miniszterelnök tegnap kijelentette: Skóciában még azok közül is sokan aggodalommal szemlélik a konzervatív párti brit kormány „extrém brexit-célkitűzéseit”, akik a tavalyi EU-népszavazáson a kilépésre voksoltak. Szerinte a brexit extrém változatának egyik sarkalatos eleme, hogy a brit kormány nemcsak az EU-ból, hanem az Európai Unió egységes belső piacáról is ki akar vonulni. A skót kormányfő szerint ez önmagában 80 ezer skóciai munkahelyet sodor veszélybe, és súlyos veszélyeket rejt a skót mezőgazdaság, a halászat, a felsőoktatás, az élelmiszeripar és a skót gazdaság szinte minden egyéb ágazata számára.

Theresa May brit miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy ha a Konzervatív Párt megnyeri a jövő csütörtökre kiírt előrehozott választásokat, Nagy-Britannia kilép az EU egységes belső piacáról is. Kijelentette: azért nem lehet fenntartani a brit tagságot az uniós belső piacon, mert ennek feltételeként el kellene fogadni az Európai Unió által szentnek és sérthetetlennek tartott szabadságjogokat, köztük mindenekelőtt az emberek szabad mozgását az EU-n belül. Theresa May szerint ez azt jelentené, hogy Nagy-Britannia nem tudná olyan mértékben ellenőrzése alá vonni saját határait, ahogy azt a brit választók szeretnék.