Az Ibériai-félsziget országai között kötött megállapodás értelmében közös munkacsoportot hoznak létre, amely kidolgozza az uniós források elnyerésére irányuló együttműködési program részleteit. A tervezett közös projektek között szerepel infrastruktúra-fejlesztés, tudományos-kutatási együttműködés, valamint a biztonságot és az oktatást érintő partnerség. A határ ne választóvonal legyen, hanem csatlakozási pont – fogalmazott az eseményt lezáró sajtótájékoztatón Antonio Costa portugál kormányfő. A hét spanyol és nyolc portugál miniszter részvételével zajló csúcstalálkozón nyolc együttműködési megállapodást írtak alá, amelyek számtalan területet érintenek. A vezetők ezek közül kiemelték, hogy 2021-től három új, teljesen villamosított vasúti vonal köti majd össze Spanyolországot és Portugáliát. A vonalak alkalmasak lesznek a nagy sebességű vonatok közlekedtetésére is – mondta Mariano Rajoy spanyol kormányfő. Megállapodtak emellett például arról is, hogy a két ország közösen fogja népszerűsíteni a spanyolországi Santiago de Compostelába és a portugáliai Fátimába vezető zarándokutakat.

Mariano Rajoy szerint a két dél-európai ország átvészelte a gazdasági krízis kemény megpróbáltatásait, és méltatta az ennek érdekében hozott reformokat. Továbbá hangsúlyozta a szoros spanyol–portugál gazdasági kapcsolatokat, amelyek az elmúlt évben 28 milliárd euró értékű beruházást eredményeztek a két ország között.

Antonio Costa az erős gazdasági kapcsolatokról szólva azt emelte ki, hogy Portugália többet exportál Spanyolországba, mint Németországba és Franciaországba összesen, míg Spanyolország több árut ad el Portugáliának, mint az egész dél-amerikai kontinensnek.

Mint mondta, a cél, hogy együtt legyenek még erősebbek mind az európai, mind a globális piacon.

A találkozón a kormányfők megvitatták a brexittel kapcsolatos álláspontokat. A jobboldali spanyol és a baloldali portugál vezetés is elkötelezett az európai projekt megerősítése mellett. Korábbi nyilatkozataikban már hangsúlyozták: a jelenlegihez leginkább hasonlító kapcsolatot szeretnének fenntartani a szigetországgal a jövőben is.