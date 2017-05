Alig egy hónappal a legutóbbi áremelés után ismét drágul a hulladékelhordás Háromszéken, nem is kevéssel, és nem is holnaptól, hanem már május 1-jétől. A megye nagy részének hulladékát összegyűjtő Tega köztisztasági vállalat vezetőinek közlése szerint nem a szolgáltatás díja emelkedik, hanem a lerakóban kirótt büntetőilletéket osztják szét a lakosságra. Az intézkedés ideiglenes, a vonatkozó törvény elfogadásakor visszaállnak a régi – áprilisi – árak, de hogy ez mikor lesz, azt senki sem tudja.



A háromszéki települések által a hulladékgondok megoldására létrehozott Öko Sepsi Egyesület tegnap rendkívüli ülésen hagyta jóvá az új árakat, amelyeket az indokol, hogy áprilisra a Tega már kétszázezer lejnél nagyobb veszteséget könyvelt el, és ha így dagad tovább a hiány, a cég hamarosan összeomlik – jelentette be Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, hangsúlyozva, hogy ők sem örülnek ennek a fejleménynek, de nincs mit tenni, más megyékben is így járnak el. Az április 1-jétől érvényes új szemételhordási díjhoz májustól lerakási illetéket adnak hozzá, így a magánszemélyek 2, a jogi személyek pedig 13,33 lejjel fizetnek majd többet falun és városon egyaránt. Ez azt jelenti, hogy Sepsiszentgyörgyön havonta és fejenként 11 lejt kell lepengetni a háztartási szemét elhordásáért, a falvakban 9 lejt; a cégeknek, intézményeknek minden köbméternyi hulladék elszállításáért 123,30 lejt kell kiadniuk. A fenti összegeket úgy számolták ki, hogy a tonnánként 80 lejes bírságot – amelyet azért kell fizetni (a tonnánként 66 lejes lerakási díjon felül), mert a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége nem éri el a húsz százalékot – szétosztották az ügyfelek között.

Az illetéket akkor törlik el, amikor a kormány elfogadja azt a jogszabályt, amelynek tervezete már januárban elkészült, s amelyről azóta szinte hetente egyeztetnek, még sincs sehol. A Tega korábban ennek alapján dolgozta ki az áprilistól érvényes szolgáltatói díjakat, arra azonban nem számítottak, hogy a mindenki számára fontos törvény nem születik meg. A tervezet ugyanis épp a büntetőilletéket szabályozza: azt mondja ki, hogy ezt a pénzt nem a teljes hulladék mennyiségére kell kifizetni (ahogy jelenleg történik), hanem csak annak egy részére, éppen annyira, amennyi szelektív hulladék begyűjtését vállalta Románia. Ez jelenleg húsz százaléka kellene hogy legyen az egésznek, három év múlva pedig pontosan a fele. Ettől még messze állunk, de a lerakók azt sem ismerik el, amit külön gyűjtünk és adunk le – közölte Máthé László, a Tega Rt. vezérigazgatója, aki szerint ugyanez lenne a helyzet a lécfalvi hulladékfeldolgozó megnyitása esetén is, mert országszinten így járnak el.