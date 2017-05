Gyerekzsivajtól volt hangos tegnap a nagyborosnyói központi park. A Bartha Károly Gimnázium minden tanulóját – beleértve a községhez tartozó falvakban levő alárendelt tanintézményekben tanulókat is – gyermeknapi ünnepségre hívták. A rendezvényt a polgármesteri hivatal kezdeményezte, a szervezésben részt vett a lécfalvi Leza Egyesület és a gimnázium tanári kara is. A rendezvény sikerét mutatja, hogy közel 350 gyerek vett részt a programokban.



Ilie Nicolae polgármester érdeklődésünkre elmondta, rég nem volt a köz­ségben hasonló ünnepség, ezt az űrt próbálták most betölteni. Azonnali meghallgatásra talált a Leza Egyesületnél és az iskolánál is. Az eseményt június 1-jére kívánták rögzíteni, de mivel ez szabadnap gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt, május 30-a mellett döntöttek közös megegyezéssel.

Színes programot sikerült összeállítani, sport- és kulturális események színezték a napot. Volt kötélhúzás, zsákban futás, lehetett festeni, rajzolni, kézműveskedni, a versmondás sem maradt el. Minden részt vevő gyereknek fagylalttal, lángossal, pánkóval kedveskedtek, a jó hangulatot a lécfalvi fúvószenekar fellépése is fokozta.

Az iskolák közötti minifoci-bajnokságon az I–IV. osztályosok korcsoportjában a nagyborosnyói negyedikesek győztek, őket követték a kisborosnyóiak. A gimnáziumi osztályok csatájában a nagyborosnyóiak voltak a legjobbak, másodikok a lécfalviak. A résztvevőket oklevéllel jutalmazta Nagy Csongor iskolaigazgató, aki a bíró szerepét is vállalta.

„Ilyen rendkívüli eseményre még nem került sor a faluban, igazán jó kezdeményezés volt a polgármester részéről. Jövőre is csak így tovább!” – értékelte az igazgató a rendezvényt.