Az eseményen dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos, a kézdivásárhelyi városi kórház főigazgatója és Canea-Kocsis András, a kórház pénzügyi igazgatója is jelen volt. A találkozón Zabola is csatlakozott a Háromszék az Egészségért Egyesületethez, amelyet tizenegy kézdiszéki önkormányzat hozott létre a kézdivásárhelyi városi kórház támogatása érdekében. A kézdivásárhelyi önkormányzat és a környező községek évi 360 ezer lejjel járulnak hozzá a városi kórház működési költségeinek fedezéséhez, ami nagy segítséget jelent az egészségügyi intézménynek. Az egyesület bejegyeztetését a kórház főigazgatója élete leghosszabb szülésének nevezte. Amint elmondta, a megyei egészségbiztosítási pénztár évről évre csökkenti a szerződések értékét, ezért egyre nehezebben él meg a kórház. Azt is közölte, hogy összeférhetetlenség merült fel az egyesület cenzori tisztségét is betöltő Canea-Kocsis András esetében, ezért e tisztség betöltésére a lemondott cenzor Tóth Ildikót javasolta.