A Kovászna Megye Tanácsának elnöki tisztségét is betöltő politikus újságírói érdeklődésre válaszolt a megyeinfón. Elmondta, nincs tudomása az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozatáról, amely a szervezet jelzése nyomán felmentette a diszkrimináció vádja alól Diacont. De idézett a nép ügyvédje tavaly novemberi leveléből, ugyanis hivatali visszaélésért ott is feljelentették a főfogyasztóvédőt. A nép ügyvédje óva intette a megyei fogyasztóvédelmi hivatalok vezetőit és munkatársait attól, hogy kapcsolataikban emberi jogokat és méltóságot sértsenek. Ez is a romániai felemás helyzetet igazolja – mutatott rá Tamás Sándor. Hozzátette: olyan emberről van szó, akit elbocsátottak a rendőrségtől, majd a polgárőrségtől, mert méltatlanná vált a köztisztségre, s mégis erőltetik egy igazán fontos köztisztség betöltésére, ott meg páváskodik. (sz.)