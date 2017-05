A tanügyiek szabad szakszervezete magasabb béreket, az ígért 50 százalékos fizetésemelés két lépésben történő bevezetését, a vezetői pótlékok közötti hatalmas eltérések csökkentését, a kisegítő és nem oktatói személyzet bérének rendezését követeli. A megyei szervezetek küldöttei – köztük a háromszékiek is – ma 12–14 óráig sztrájkőrséget állnak a bukaresti parlament épülete előtt.



Nagy Gábor, a háromszéki szervezet elnöke lapunknak elmondta, a tanárok fizetése jelenleg az országos bérpiramis alsó harmadában helyezkedik el, az új bértörvénytervezet szerint még ennél is lennebb süllyed, és annak dacára, hogy a munkaügyi miniszterrel folytatott egyeztetéseken 90 százalékos bérnövekedést alkudtak ki 2020-ig, a jogszabálytervezetben csak 60 százalék szerepel. A korábban ígért kétlépcsős fizetésemelés helyett – ami 20 százalékos növekedést jelentene július 1-jétől és 30 százalékot 2018. január 1-jétől – a kormány arról döntött, hogy jövő év elején egy lépésben emelik a béreket. A szakszervezet azt is kifogásolja, hogy a pótlékokat a tavalyi bérek után számítják.

Az idén januártól bevezetett, átlagban 15 százalékos fizetésemelés szerint jelenleg a kezdő tanár bruttó fizetése 2045 lej, a csupán véglegesítővel rendelkező, tíz éve tanító pedagógusé 2391 lej, a harminc éve tanítóé pedig 2948 lej. Ugyanezzel a szolgálati idővel a II-es fokozatú tanárnak 2513, illetve 3087 lej a bére, az I-es fokozatúnak 2848, illetve 3613 lej. Az osztályfőnöki pótlék 10 százalék, az öt évre szóló érdemfizetés plusz 25 százalék. A felsőfokú végzettséggel rendelkező tanítók és óvónők 10–15 százalékkal kevesebbet keresnek minden kategóriában, a középiskolai tanítóképző végzősei pedig akár 30–40 százalékkal is alacsonyabb béreket kapnak.