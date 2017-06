A csíksomlyói pünkösdi búcsú programja Idén 450 éves a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat, amelynek mottója: Tarts meg minket őseink szent hitében! Ma 7-kor, 8-kor és 19 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. A kordon 10.30-kor indul a kegytemplom előtti térről a Hármashalom oltárhoz. A 12.30-kor kezdődő ünnepi szentmisét – amelyet a Duna Televízió, az Erdélyi Mária Rádió és a kegyhely honlapján a Csíksomlyói Ferences Kolostor élőben közvetít – nm. és ft. Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa mutatja be. Szentbeszédet mond nm. és ft. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A szentmisén jelen lesz a helyi elöljáróság: nm. és ft. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke és fr. Orbán Szabolcs, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke mellett fr. Michael Anthony Perry, a Kisebb Testvérek Rendjének legfőbb elöljárója. A Szent Péter és Szent Pál tiszteletére szentelt csíksomlyói plébániatemplomban 17 órakor kezdődik a csángó szentmise, amelyet ft. Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó elnöke mutat be. A kegytemplomban a 19 órakor kezdődő pünkösd előesti szentmisét követően, 20 órától reggelig tartó virrasztás lesz. Június 5-én, hétfőn a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: 8-kor, 10.30-kor és 19 órakor.

Pünkösdi Mária-kiállítás Csíksomlyón

Szűz Mária-ábrázolások és a világ minden tájáról összegyűjtött műalkotások, emléktárgyak képezik az anyagát annak a kiállításnak, amely Csíksomlyón várja látogatóit. A Csíksomlyói Multifunkcionális Központot betöltő impozáns kiállítás június 5-ig tekinthető meg 10–19 óráig. Gera Olga, a magángyűjtemény tulajdonosa tárlatvezetést tart naponta 17 órától.

Nemzeti összetartozás napja

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a központi Erzsébet parkban, a volt országzászló helyszínénél vasárnap 17.30-tól a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján hagyományos megemlékezést szervez a Sepsiszéki Székely Tanács. Meghívott szónok: Bayer Zsolt magyarországi publicista, énekel Kanalas Éva magyarországi művésznő.

KOVÁSZNÁN a vajnafalvi református egyházközség templomkertjében vasárnap 13 órától a nemzeti összetartozás napján közreműködik a 109-es számú Havadtőy Sándor Cserkészcsapat, Barti Lehel, Fülöp Renáta, Madarasi Rita, Balogh Zoltán esperes, Gazda József tanár, író. A rendezvény koszorúk elhelyezésével zárul.

Előadás és kiállítás a hálózatokról

Barabási Albert László világhírű fizikus, hálózatkutató előadást tart Hálózatok: A világhálótól a művészeti hálózatokig címmel június 4-én, vasárnap 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Ezt követően 19 órától megnyitja a netWorks című csoportos kiállítást a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben. A kiállítás kurátorai: Kispál Ágnes Evelin, Bartha József és Kispál Attila. A belépés ingyenes.

Címertani előadás

A miklósvári Kálnoky-kastélyban kiállított háromszéki nemesi címerekről, valamint csík- és udvarhelyszéki címeres emlékekről tart előadást a címertani világnap (június 10.) alkalmából dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke június 8-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től Ricsi, a gólya (animációs film) és Csápi – Az óceán hőse (animációs film); 13.45-től és 14-től Pingvinek vándorlása 2. (dokumentumfilm); 15.30-tól és 21-től Wonder Woman (akciófilm); 16-tól és 18.30-tól A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (kalandfilm); 18.15-től Firenze és az Uffizi képtár (dokumentumfilm); 22-től Baywatch (akció-vígjáték). VASÁRNAP: 12-től és 13.45-től Pingvinek vándorlása 2.; 12-től és 14-től Ricsi, a gólya; 15.30-tól Wonder Woman; 16-tól, 18.30-tól és 20.45-től A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszú­ja; 18.30-tól Baywatch; 21-től Wonder Woman.

Zene

A Pro Musica Kamarakórus pünkösdi hagyományos koncertjét vasárnap 18 órától tartja a sepsiszentgyörgyi Gyöngy­virág utcai református templomban.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes június 6-án, kedden 19 órától a Mundruc című előadását játssza a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban Kön­czei Árpád rendezésében.

Hitvilág

Kézdivásárhelyen pünkösd első napján, június 4-én 11 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi unitárius istentiszteletet tartanak az evangélikus templomban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön 8–12 és 16–20 óráig ma a Szorgalom sétányi Galenus (telefon: 0267 313 929), vasárnap a Pă­iuş David hadnagy úti Catena (telefon: 0267 318 355), hétfőn a Grigore Bălan úti 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (telefon: 0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera, 8–16 óráig a Farmacom, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom, hétfőn 8–16 óráig a Vipera, 9–15 óráig a Farmacom; Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.