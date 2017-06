A két sztárcsapat közös történetének ez lesz a 19. egymás elleni európai kupamérkőzése, mindannyiszor a legrangosabb sorozatban néztek egymással farkasszemet. Mindkét együttes nyolcszor örülhetett, kétszer pedig döntetlen született. A Juventus veretlenül, míg a Real Madrid egyetlen vereséggel jutott el a fináléig, ahol a legjobb támadósor és a legjobb védelem áll majd szemben egymással, hiszen az olaszok 12 mérkőzésükön mindössze három gólt kaptak, míg a címvédő spanyolok 32 alkalommal találtak az ellenfelek kapujába. A torinói együttes lehet a hatodik a BL-történelemben, amely veretlenül hódítja el a trófeát. Mindkét csapat a hatodik BL-döntőjében lép pályára, e tekintetben pedig beérik a rekorder AC Milant.

Ami a finálékat illeti, a madridiak hibátlanok, hiszen mind az öt eddigi döntőjüket követően győztesen hagyták el a pályát, a Juventus viszont – bár szintén ötször állt a végső siker kapujában – az elmúlt négy alkalommal elbukott.

A Real Madrid mostani szezonjának két legfontosabb szereplője Cristiano Ronaldo és a csapatkapitány Sergio Ramos: az Európa-bajnok, négyszeres aranylabdás portugál sztárjátékos elsősorban az egyenes kieséses szakaszban nyújtott elképesztő teljesítményt, míg Ramos gyakorlatilag az egész idényben kiemelkedően futballozott. Ők ketten akár BL-rekordot is dönthetnek, hiszen eddig mindkettejük két fináléban is eredményes volt, három különböző döntőben pedig még senki nem lőtt gólt. A Juventus legfontosabb pontja a védelme, amely a 39 éves Gianluigi Buffon irányításával ebben az idényben egy 690 percig tartó gólcsendet is produkált, és félelmetesen könnyedén radírozta le a pályáról a vetélytársakat, köztük a Lionel Messivel, Neymarral és Luís Suárezzel felálló Barcelonát. Ennek a védelemnek most azt a Real Madridot kellene megállítania, amely európai rekordot jelentő sorozatban 64 tétmérkőzésen szerzett gólt, s a következő lenne kereken az 500. találata a BL történetében. Ennek a hátsó alakzatnak az egyik új, de annál fontosabb láncszeme a 34 éves brazil Dani Alves, akit sokan már kezdtek leírni, ennek ellenére pályafutása legjobb szezonját futja Torinóban. Már hat gólt szerzett, és számos gól­passzal, kiváló játékkal hálálta meg a bizalmat. A jobbhátvéd Cardiffban pályafutása 100. BL-mérkőzésén koronázhatja meg idényét.

A 21.45-kor kezdődő döntőt a német Felix Byrch vezeti, aki 2014-ben a Benfica–Sevilla Európa-liga-döntőn fújta a sípot, s a Pro Tv és a Dolce Sport közvetíti élőben.