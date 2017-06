Károly herceg és kísérete csütörtökön 14 órakor érkezett a múzeumhoz, ahol a gyűjteményeket Haszmann Pál és D. Haszmann Orsolya ismertette, az alapkiállításnak otthont adó Damokos Gyula-kúriánál pedig a tulajdonos Damokos testvérek, Csaba és Zsolt fogadta és köszöntötte a brit trónörököst. A vendéglátók ropogós csernátoni kürtőskaláccsal kínálták meg a herceget.

Tegnap D. Haszmann Orsolya arról számolt be, hogy a herceg nagy érdeklődéssel, alaposan végigjárta a gyűjteményt, sokat kérdezett, minden érdekelte. A népfőiskola műhelyében a házigazdák bemutatták neki a bútorfestést és a fafaragást, illetve azok oktatásáról is tájékoztatták a herceget. Különösen a gépek ragadták meg a figyelmét, de érdeklődve járta be a székely házakat, és nosztalgiázott a rádiós kiállítás darabjait látva, ahol az egyik gramofont is megszólaltatta tiszteletére Haszmann Pál. Haszmann Tóni két motort indított be, „burrogtatott” Károly hercegnek. D. Haszmann Orsolya azt is elárulta, hogy a múzeum magyar nyelvű képes albumát, egy angol nyelvű szórólapot, képeslapokat, a Csernátoni Füzetek legutóbbi számát és egy festett szalvétatartót ajándékoztak a hercegnek, aki beírta nevét és a látogatás időpontját a múzeum aranykönyvébe.

A tervezett egy helyett másfél órát töltöttek a múzeumban, majd a herceg és kísérete az Ika-várhoz indult, ahol Bölöni Dávid polgármester várta őket. Az elöljáró a látogatás kapcsán elmondta: miután Kálnoky Tibor gróf bemutatta őt a hercegnek, együtt mentek fel a Várbércre, illetve a vártoronyba. Károly herceget a vár és a nemrég felújított zömtorony története érdekelte leginkább. A polgármester Csernáton képes albumával és a turisztikai iroda által megjelentetett, angol és magyar nyelvű kiadványokkal ajándékozta meg Károly herceget. A trónörökös egyórás erdei sétát tett Kálnoky gróffal a Várbércen, majd kíséretével együtt elhagyta Csernátont. A herceg ma utazik haza.