Az amerikai kormány kísérletet tesz a megállapodás újratárgyalására – hangoztatta az elnök, hozzátéve, hogy a nemzeteknek egyenlően kellene megosztaniuk egymás között a terheket és a felelősséget is. Az elnök hangsúlyozta, a kilépés elhatározásával betartja választási ígéretét, konkrétan azt, hogy az amerikai nép, az amerikai munkások érdekei számára az elsődlegesek.

Trump leszögezte: június 1-jétől az Egyesült Államok beszünteti pénzügyi hozzájárulását a klímaegyezményhez, és nem költi tovább az amerikai adófizetők pénzét a párizsi egyezménnyel létrehozott Zöld Klíma Alapra sem. Hangsúlyozta: álláspontja szerint a megállapodás megkötése előtt elődje, Barack Obama rosszul tárgyalt, és csak elkeseredettségből írta alá a végső megállapodást, amely így az Egyesült Államokra nézve hátrányos, s más országokat juttatott előnyökhöz. Ezzel össze­függésben kiemelte: Kína a megállapodás ellenére is változatlanul a világ egyik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátója, és a párizsi egyezmény alapján lehetősége nyílik a károsanyag-kibocsátás növelésére 2030-ig. Trump szerint az Egyesült Államok így is a világ vezető energiatermelője, nincs hát szükségük az amerikai munkásoknak ártalmas, rossz megállapodásra. Az amerikai elnöknek elsődleges kötelessége, hogy a saját népét védje – fogalmazott, s leszögezte: az ő feladata az, hogy a Pitts­burghben élők, és ne a párizsiak jövőjével foglalkozzon.

Barack Obama élesen bírálta a kilépést. Úgy fogalmazott, hogy a Trump-kormányzat a kilépéssel elutasítja a jövőt. Meggyőződését fejezte ki, hogy az amerikai államok, az amerikai városok és az amerikai vállalatok fokozni fogják erőfeszítéseiket a bolygó megvédése érdekében.

Donald Trump döntését követően az Európai Unió és Kína megerősítette elkötelezettségét a párizsi klímaegyezmény mellett a felek legmagasabb rangú képviselőinek kétoldalú brüsszeli találkozóján tegnap. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint a kilépés helyett lehetett volna változtatni az amerikai kötelezettségvállaláson az egyezmény keretein belül.