A bukaresti elnöki hivatal közleménye szerint „a két államelnök találkozója kitűnő alkalom lesz az Amerikai Egyesült Államok és Románia közötti stratégiai partnerség kibővítésére és elmélyítésére minden fontos szakterületen, főként, hogy idén lesz a partnerség megkötésének 20. évfordulója. Klaus Iohannis megerősíti, hogy Románia egy kiszámítható, stabil és hiteles partnere szeretne maradni az Egyesült Államoknak.”

Az Amerikai Zsidó Bizottság a legmagasabb kitüntetésben részesíti Klaus Iohannist az antiszemitizmus elleni küzdelemért, a Románia és az Amerikai Egyesült Államok, valamint a Románia és Izrael közötti kapcsolatok elmélyítéséért. A Light Unto the Nations elismerést korábban Angela Merkel német kancellár, Nicolas Sarkozy francia elnök vagy Bill Clinton is átvehette.

Klaus Iohannis az Amerikai Egyesült Államokban élő román közösség képviselőivel is találkozik.