MEGSZEGETT VÁLASZTÁSI ÍGÉRET. Lemondott az áfa eltörléséről a lakások és a sajtóreklámok esetében az SZDP – jelentette be Liviu Dragnea pártelnök, aki azzal indokolta ezt a döntést, hogy maguk az érintettek – az ingatlanközvetítő és a reklámügynökségek – kérik ezt tőle. A lakások és a sajtóreklámok áfamentesítése az SZDP egyik választási ígérete volt, törvénytervezetét is kidolgozták, amely a szenátusban rostokol. Az intézkedés csak a kis méretű vagy szociális célokat szolgáló ingatlanokra (lakások, idős- és gyermekotthonok, rehabilitációs központok) és a sajtóreklámokra vonatkozott volna, de Dragnea most az mondja: „erőszakkal nem fogunk jót tenni, ha az érdekeltek nem kívánják”. Amellett – egyelőre? – még kitartanak, hogy a mezőgazdasági szolgáltatások (vegyszerek, vetőmagok és bizonyos munkálatok) áfamentesek lesznek. (Revista 22)

KÉSZÜLNEK A NAGY FELADATRA. Az Európai Unió Tanácsának elnöksége lehetőséget biztosít majd Romániának arra, hogy jelentősen hozzájáruljon az európai projekt megszilárdításához – jelentette ki Sorin Grindeanu. A kormányfő azt mondta: abban a fél évben, amikor el kell látnia az elnöki tisztséget, Romániának szembe kell majd néznie a brexittel, az EP-választásokkal, valamint legalább 350, tárgyalás tárgyát képező üggyel. „Mindez olyan lehetőséget jelent, amelyet sem én, sem az ország nem szeretne elszalasztani” – fogalmazott Grindeanu az EU-elnökséget előkészítő országos tanács ülésén. Hozzátette: nagy felelősséget ró Romániára a 2019-ben esedékes elnökség; tizenkét évvel az ország EU-csatlakozása után lehetőség nyílik bebizonyítani, hogy Románia képes hat hónapon át ellátni ezt a feladatot. Ennek stratégiai előkészítése az országos tanács feladata. (Ager­pres)