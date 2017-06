A régi rendelő épületét az alapoktól a tetőig felújították, igaz, az emeleten a belmagasság csekély. Ráduly István polgármester elmondta, azért a gyermek méretű tér, mert a benyújtott pályázat hátterében más tervek is álltak. Akkoriban nem lehetett óvodára pályázni, így kihasználták a közkönyvtárakra érvényes pályázati lehetőségeket. A felújítást követően, a könyvtárat illető pályázat követelményeinek teljesítése után, óvodává kívánták alakítani az épületet. Most mindez okafogyottá vált, hiszen új pályázati kiírásoknak köszönhetően 760 négyzetméteres óvoda épül Uzonban, így megmaradhat a könyvtár jelenlegi kihasználtsága – részletezte Ráduly.

Az uzoni községi könyvtár több mint tízezer kötetes állománya a korábbi évek áldatlan körülményei miatt sérült. A Bod Péter Megyei Könyvtár közbenjárására – amelynek igazgatója, Szonda Szabolcs az avatóünnepély részeként szép könyvadománnyal gazdagította az állományt – sikerült restaurálni, számba venni a könyveket, de több száz kötet az enyészetté vált – mondta el érdeklődésünkre Ballai Tímea könyvtáros, aki a nyugállományba vonult Bar­tha Katalintól vette át a feladatot. A visszavonuló könyvtárost az avató alkalmával kitüntették hiteles szolgálatáért.

A fiatal könyvtáros tartalommal kívánja megtölteni a könyvtárat. A folyamatosan használható, a Biblionet-programon keresztül megvalósított internetes részleg elsősorban a gyerekek számára nyújt lehetőséget. Egy-két havonta író-olvasó találkozót szerveznének, az első meghívott Czegő Zoltán író lesz. Filmvetítéseket is terveznek az óvodásoknak – erről már egyeztettek az óvónőkkel –, rajzfilmeket mutatnak majd be. Sok más tervük is van, például kézműves-programokat, meseestéket szerveznek, év végén a Karácsony a könyvtárban eseményt kívánják tető alá hozni – mondta el Ballai.

Az uzoni községi könyvtár június 6-ától fogadja az olvasás szerelmeseit.