Ennek szellemében szervezték első megemlékező-ünnepi-tudományos konferenciájukat Dózsa György halálának 500. évfordulóján, 2014-ben, olyan témakörben, amely hozzájárul az összmagyar tudományossághoz, kultúrához, bizonyítva: nemcsak fogyasztói, hanem gyarapítói is vagyunk a magyar tudományosságnak, kultúrának – mondta el dr. Balázs Lajos, az EME csíkszeredai fiókegyesületének elnöke a konferencia előadásait tartalmazó Dózsa című kötet keddi sepsiszentgyörgyi bemutatója alkalmával. Kiemelte, a konferencia méltó volt történelmünk egyik legismertebb személyiségéhez, az előadásokból pedig kiderült, mennyire jelen levő Dózsa ma is az életünkben. A konferencián tizennyolc magyarországi és erdélyi kutató tartott előadást, nekik köszönhetően tovább gyarapodott a Dózsa-jelenség megismerésének koncentrikus köre – ebben látta a konferencia jelentőségét dr. Balázs Lajos.

A kötetbe gyűjtött előadások kiadása azonban nem bizonyult könnyű feladatnak, egyévnyi házalás után végül a Hargita Népe Lapkiadó vállalta fel megjelentetését, s akárcsak a konferencia, a kötet is végül kalákában készült el – ismertette Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője. Elmondta, a Communitas Alapítványnál pályáztak, illetve Hargita Megye Tanácsa pótolta fel a még szükséges összeggel, hogy a jó minőségű kivitelben, színes mellékletekkel nyomtatott kötet vásárlóbarát áron jusson el az olvasókhoz.

Ízelítőt a három évvel ezelőtti konferenciából, illetve a kötet tartalmából Oláh-Gál Róbert matematikus, a Sapientia EMTE adjunktusa adott, röviden ismertetve a Dózsa-családfát, kitérve Dózsa György kései leszármazottjaira, Vályi Gáborra, Erdély első statisztikaprofesszorára és testvérére, Vályi Gyula matematikaprofesszorra, illetve bemutatva a Bolyai János feljegyzései között talált Dózsa-utalást, melyben a matematikus együttérzését fejezte ki Dózsával és elítélte kivégzését.