Tizenkét embert a kelet-londoni Barking és Newham városrészben elvégzett házkutatások eredményeként őrizetbe vettek. A Scotland Yard közölte: a merénylet helyszínére érkező fegyveres rendőri osztag az első riasztástól számított nyolc percen belül semlegesítette a fenyegetést, és végzett a három támadóval. A merénylőkkel a terrorellenes osztag nyolcfős egysége végzett, összesen ötven lövést leadva a három terroristára. Az akcióban véletlenül lövés ért egy civilt is, de állapota nem súlyos.

A Scotland Yard főparancsnoka elmondta: a nyomozás nagyon gyorsan halad, és az elsődleges feladat most annak felderítése, hogy a támadókon kívül részt vettek-e mások is a merénylet előkészítésében. Cressida Dick hozzátette, az elhárító szolgálatok 2013 óta 18 terrortámadási kísérletet hiúsítottak meg, és az azóta eltelt időszakban naponta átlagosan egy embert vettek őrizetbe a terrorelhárítási műveletek keretében. Kijelentette: nagyon jó a hírszerzési munka is, és ennek révén a szolgálatok rendszeresen meg tudják akadályozni a készülő merényleteket. Cressida Dick azt nyilatkozta, a március vége óta Nagy-Britanniában elkövetett három terrorcselekményt nem külföldről irányították. A londoni Westminster hídon március 22-én elkövetett – a szombatihoz hasonló jellegű – gázolásos és késeléses merénylet óta az elhárító szolgálatok öt további merényletkísérletet hiúsítottak meg. Ezeknek és az elmúlt három hónap három terrortámadásának vannak nemzetközi dimenziói, de a nagy-britanniai terrorfenyegetettség jelentős részben nem külföldi eredetű – mondotta a vezető. Hétfő reggelre a rendőrség megnyitotta a London hidat és környékét kiszolgáló, rendkívül forgalmas London Bridge vasúti és metróállomást, és eltávolították a térséget lezáró kordonokat is, lehetővé téve a közúti közlekedés újraindulását.

Nem emelkedik a terrorfenyegetettség hivatalosan megállapított szintje Nagy-Britanniában, továbbra is a második legmagasabb, úgynevezett „súlyos” szinten marad – mondta Theresa May brit kormányfő. A múlt havi manchesteri terrortámadás után – amelyben egy öngyilkos merénylő 22 embert ölt meg egy popkoncert helyszínén, köztük hét gyermeket – néhány napra a legmagasabb, kritikus szintre emelték a nagy-britanniai terrorkészültségi fokozatot, és a brit nagyvárosok utcáin fegyveres katonai alakulatok csatlakoztak a rendőrjárőrökhöz. Május végén azonban a készültséget ismét a második legmagasabb, jelenleg is érvényes fokozatra mérsékelték, és a hadsereg alakulatait a múlt hét közepére kivonták az utcákról. Theresa May elmondta, hogy a rendőrség számos londoni híd védelmét megerősítette.

Lemondásra szólította fel tegnap az ellenzéki brit Munkáspárt vezetője Theresa May miniszterelnököt a rendőrség létszámának csökkentése miatt. Jeremy Corbyn egy választási kampányrendezvényen azt mondta: a konzervatív párti kormányfővel a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon meg kell fizettetni a rendőrségi létszámcsökkentések árát.

Theresa May úgy reagált, a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát.

A magyar kormány elítéli a szombat éjszakai londoni terrortámadásokat – közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Hozzátette: a merénylet időzítése azt is jelzi, hogy a terroristák el akarják törölni a keresztény kultúrát.