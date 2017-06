Előző írásunk

Rendkívüli lovas esemény helyszíne volt vasárnap délután a miklósvári Kálnoky-kastély parkja. A Romániai Máltai Szeretetszolgálat és a Gróf Kálnoky Alapítvány támogatásával alakult lovascsapat népes közönség előtt mutatta be rendkívüli tudását. Az elmúlt hét folyamán a szintén Miklósváron tartott főpróbát a gróf Kálnoky Tibornál vendégeskedő Károly walesi herceg, a brit trónörökös is megtekintette. A Szép színes világ – avagy miért lopták el a székely gazda lovát? című előadást Kálnoky Anna rendezte, a lovascsapat edzője Ambrus Szabolcs, a tornagyakorlatokat Váncsa Eszter tanította be.