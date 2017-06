A mérkőzést nem mindennapi ünneplés előzte meg, hiszen a Székely Légió és a hozzájuk csatlakozó közel ezer piros-fehérbe öltözött szurkoló a vasútállomástól indulva, zenei kísérettel énekelve vonult végig a városon, egészen az MSC Stadionig. A helyi szurkolók közt magyarországiak is feltűntek: zöld-fehérben a Ferencváros drukkerei is jelen voltak, míg fekete pólóban a Carpathian Brigade képviseltette magát.

Néhány füstbombával fűszerezve nagyszerű hangulatot varázsoltak a szemerjai stadionban, az ismert rigmusokat pedig önfeledt hangulatban gyerek és felnőtt együtt énekelte a Székely Légióval. A mérkőzés első félidejében a házigazdák birtokolták többet a labdát, folyamatosan nyomás alatt tartották a vendégek védelmét, illetve a gólszerzéshez a legközelebb Dragoş Huiban állt, akinek a 34. percben egy bal oldali lövése a lécen csattant, viszont az első 45 percben nem sikerült bevenni a Mioveni kapuját. Az első játékrész hajrájához közelítve bejelentették, hogy a szenegáli Issa Thiaw újabb három évre meghosszabbította az idény végén lejáró szerződését.

Szünet után Daniel Ene, Laurenţiu Manole és Hadnagy Attila is közel volt a gólszerzéshez, utóbbi többször is, viszont a piros-fehérek a jeget csak a 79. percben törték meg. Huiban nagyszerű jobb oldali beadását Hadnagy fejelte a jobb felsőbe, esélyt sem adva Sima hálóőrnek (1–0). A Sepsi OSK csapatkapitánya 28. gólját szerezte a szezonban, amivel a góllövőlista második helyén végzett, akárcsak az Aradi UTA támadója, Adrian Petre Tabarcea. A 86. percben Năstăsie egyenlített: a csereként beálló Paul Chiş védelmi hibáját kihasználva, mintegy 18 méterről tekert a jobb felsőbe (1–1). Az eredmény nem változott, így maradt az 1–1, a háromszékiek pedig 21 győzelemmel, 8 döntetlennel és 5 vereséggel, azaz 71 ponttal zárták az idényt. Sepsiszentgyörgy az 54. település, amely felkerült a román élvonalba, és a 2011-ben alapított Sepsi OSK a századik klub, amely az első osztályban játszhat.

A mérkőzés után a csapat a szokásnak megfelelően meghallgatta a székely himnuszt, ezalatt pedig a szervezők egy Irány az I. liga feliratú diadalívvel feldíszített dobogót szereltek fel a pálya közepén, és az ünneplésre a nézőket is beengedték a gyepre, illetve a pezsgő és a konfetti sem maradt el. Az ünneplés szerdán folytatódik, amikor is nagyszabású fociünnepet rendeznek Sepsiszentgyörgy főterén 19 órától, hiszen az Edda Művek koncertezik, utána tűzijáték is lesz. Diószegi László főtámogató élete legboldogabb napjának nevezte a szombatit, valamint kimondta, hogy jövőre benn akarnak maradni a román élvonalban. A mérkőzésen Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is jelen volt, aki az ünneplés előtt arról beszélt, bizony lehet nagyot álmodni és megvalósítani, amire jó példa Diószegi László, hiszen az ő álma az egész Székelyföld álma lett, és megvalósult. A városvezető elmondta, a következő idényben már félmillió euróval támogatja a város a csapatot, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy a stadion átkerüljön a város tulajdonába.

II. ligás labdarúgó-bajnokság, 38. forduló: Sepsi OSK–Mioveni 1–1.

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 4000 néző. Vezette: Ionuţ Coza (Cernica). Sepsi OSK: Niczuly–Burlacu, Ursu, Damian, Olteanu–Mitra (Chiş 78.), Minciună (Ene 46.)–Huiban, Manole, Greu (Iovu 12.)–Hadnagy. Edző: Valentin Suciu. Mioveni: Sima–Alexe, Traşcu, Burnea, Stoica–Neagoe, Mîrzeanu, Florescu (Cioc 86.)–Vintilă (Popa 73.), Năstăsie, Rădescu (Neacşu 86.). Edző: Florin Marin. Gólszerzők: Hadnagy (79.), illetve Năstăsie (86.). Sárga lap: Neagoe (72.).

További eredmények: Bukaresti Juventus–Resicabánya 3–0 (gsz.: Bustea 18., Buhăescu 32., Cazan 83.), Szatmárnémeti Olimpia–Brăilai Egyesülés 7–0 (gsz.: Erdei 18., Mureşan 24., Pană 39., Krausz 51., 59., Roşu 82., 85.), Clinceni–Baloteşti 1–1 (gsz.: Dogaru 84., illetve Antoche 53.), Călăraşi–Foresta Suceava 3–0 (a pénzügyi gondokkal küszködő vendégcsapat nem jelent meg, így zöldasztalnál veszített), Afumaţi–Brassói FC 2–1 (gsz.: Costache 12., Vlada 73., illetve Tripșa 45.), Aradi UTA–Chindia Târgovişte 2–2 (gsz.: Petre Tabarcea 33., 42. – tizenegyesből, illetve Honciu 38., 57.), a Temesvári Politehnica és a Nagyváradi Esthajnalcsillag állt.

A végső rangsor:

1. Juventus 27 3 4 77–18 84

2. Sepsi OSK 21 8 5 62–29 71

3. Arad 20 6 8 64–32 66

4. Mioveni 17 8 9 51–30 59

5. Târgovişte 18 4 12 57–37 58

6. Afumaţi 17 5 12 56–36 56

7. Brassó 15 11 8 49–35 56

8. Călăraşi 16 8 10 52–40 56

9. Szatmárn. 16 6 12 53–34 54

10. Nagyvárad 14 5 15 48–38 47

11. Brăila 14 4 16 37–56 46

12. Suceava 12 5 17 49–69 41

13. Baloteşti 11 7 16 44–56 40

14. Clinceni 11 6 17 47–69 39

15. Temesvár 10 8 16 48–59 38

16. Resicab. 6 3 25 35–77 21

17. Rm. Vâlcea* 4 6 23 16–67 18

18. Tatrang* 2 5 26 15–78 1

* visszalépett a bajnokságból



Kiesők és feljutók

A másodosztály 3. helyén záró Aradi UTA – akárcsak tavaly –, idén is osztályozót játszik az élvonalba jutásért, ahol ezúttal az I. liga alsóházi rájátszásának 6. helyét megszerző Temesvári Poli lesz az ellenfele. Az élvonalból a Marosvásárhelyi ASA és a Pandurii esett ki, viszont előbbi komoly pénzügyi gondokkal küszködik, így lehetséges, hogy nem tudja majd a következő idényben a másodosztályban folytatni.

A II. ligától a Resicabánya „búcsúzik”, viszont a szintén pénzügyi gondokkal küszködő Brassói FC és Foresta Suceava a következő idényben több mint valószínű, nem fog részt venni a bajnokságban, sőt, arra is nagy esély van, hogy ez a két csapat megszűnik, így a Krassó-Szörény megyeiek, ha anyagi lehetőségük engedi, akár a következő idényben is a II. ligában folytathatják. A harmadosztályból újabb öt csapat harcolta ki a feljutást: Miroslava (1. csoport), a Bukaresti Metalo­globus (2. csoport), Pitești (3. csoport), a Temesvári Ripensia (4. csoport) és Nagyszeben (5. csoport).