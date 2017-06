A sepsiszentgyörgyi Shoto Team Karate csapata tizennégy utánpótlás korú sportolóval nevezett be karateviadalra, és huszonöt dobogós helyezéssel – nyolc első, tizenhárom második és négy harmadik – a legeredményesebb klubnak járó serleget is bezsebelték. Eredmények: * első hely: Solymosi Balázs, Kovács Regina, Kovács Krisztián, Cosmin Scurtu, Dumitru Vivien, Vlad Scurtu * második hely: Sándor Edwárd Ramon, Both Milán, Schiller Richárd, Borbély Milán, Nistor Maya Miruna, Csáki Rareş, György Edina * harmadik hely: György Edina, Solymosi Balázs, Kovács Regina, Rareş Nistor.

A szintén szentgyörgyi Art Of The Samurai a dzsúdzsucuban volt érdekelt, és az egyéni sikerek mellett a sportágon belül a legjobb csapatnak járó díjat is megkapták. Eredményeik: * első hely: Domokos Dorottya, Tankó Nimród, Oláh Gergő, Zöldi Kincső, Szotyori Koppány, Lőrincz-Ugron Etele * második hely: Czerék Helga, Lőrincz-Ugron Zselyke, Lőrincz-Ugron Csengele, Szotyori Bottyán, Zöldi Zselyke, Kászoni Áron, Tana Szende Orsolya, Fazakas Szabolcs, Szimjon Szilárd Ákos * harmadik hely: Cojocaru Dániel Krisztián, Bajkuj Barna Tas, Lupuj Csongor, Kis-Vizoli Kevend, Dóczé István Balázs. (t)