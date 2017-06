A versenyzőknek 1 kilométer úszást, 32 kilométer kerékpározást és 6 kilométer futást kellett teljesíteniük. A megmérettetést nehezítette a viszonylag meleg hőmérséklet és a 18 fokos tengervíz is. A nehezítő körülmények ellenére Dániel Attila még technikai gondokkal is küszködött, viszont így is a második helyen fejezte be a bajnokság első fordulóját 1:54:25 órás idővel.

„Sikerült befejeznem a versenyt, sőt, a 324 triatlonista közül a második helyen értem célba Ciprian Bălănescu mögött. Az én szempontomból tovább nehezítette a versenyt, hogy kerékpározás közben az utolsó 5 kilométeren technikai gondjaim akadtak a bringámmal, de valahogy megoldottam és folytattam, így a futásnak köszönhetően a negyedik helyről felzárkóztam másodiknak. Elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen ez is egy teszt volt számomra, és folytatom a felkészülést a terepduatlon-Európa-bajnokságra, amely július 23-án lesz Marosvásárhelyen. Köszönöm a Bellotto, az Isostar Románia, a Sportatlon.ro, a Polar és a Prodent Kft. támogatását” – nyilatkozta Dániel Attila, aki az országos tereptriatlon-bajnokság 2. fordulóján június 17-én áll rajthoz az Ilfov megyei Mogoşoaia községben, majd egy duatlonverseny vár rá Besztercén, illetve a terep­triatlon-bajnokság 3. fordulóján is próbára teszi magát a kontinensviadal előtt.

Eredmény: 1. Ciprian Bălănescu 1:52:10 óra, 2. Dániel Attila 1:54:25 óra, 3. Alex Ciocan 1:55:16 óra. (miska)