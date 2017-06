Az elődöntőben a Barcelona felett 26–25-re diadalmaskodó, a Final Fourba első alkalommal bejutó Vardar kiválóan kezdte a találkozót, és a 12. percben már három góllal vezetett (5–2), viszont a franciáknak a félidő végén sikerült felzárkózniuk, sőt, a szünetben egy góllal már vezettek is (11–12). A meccs a világ legjobb kapusainak párharcát hozta, a franciáknál Thierry Omeyer, a túloldalon a vajdasági születésű Sterbik Árpád remekelt, akinek ez volt a kilencedik BL-döntője.

A második felvonásban folytatódott a küzdelem, egy ideig továbbra is szoros volt az állás, majd a 44. percben két üres kapus gólt követően 20–17-re elléptek a macedónok. A hajrá ismét szoros volt, mert a párizsiak egyenlítettek (21–21), de a szkopjei együttes szigorított a védekezésén, és négy perccel a vége előtt megint kettővel jobban állt ellenfelénél (23–21). Fél perccel a végső dudaszó előtt a PSG egygólos hátrányban támadott. Nyolc másodperc volt hátra, amikor Daniel Narcisse betalált, a Vardar időt kért, majd egy másodperccel a vége előtt a horvát Ivan Čupić megszerezte a BL-sikert jelentő gólt (24–23).

Harmadik a Telekom Veszprém

A Telekom Veszprém harmadikként zárt a kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjében, miután a vasárnapi bronzmérkőzésen 34–30 arányban nyert a Barcelona ellen. A két együttes közös története során ez volt az ötödik magyar siker, egyszer döntetlent játszottak, a katalánok pedig 13 meccset nyertek.

Az elődöntőben a PSG csapatával szemben 27–26 arányban alulmaradó Veszprém három ezüst után története első bronzérmét szerezte a BL-ben. A távozó vezetőedző, Javier Sabaté most irányította utolsó alkalommal a magyar csapatot. A magyarok hatékony támadójátékkal és Mirko Alilović kapusteljesítményének köszönhetően jól kezdték a találkozót, így a 14. percben már négy góllal vezettek (9–5). A félidő hajrájában néhány veszprémi pontatlanságot kihasználva a Barcelona felzárkózott, majd egyenlítenie is sikerült (16–16), viszont a szünetre egy góllal a magyar csapat állt jobban (18–17).

A második felvonásban már Mikler Roland őrizte a veszprémi kaput, aki remek formában lépett pályára, de a támadójáték pontatlanabbá vált, így az ellenfél ismét egyenlített (22–22).

Javier Sabaté időkérése után a továbbra is parádésan lövő Andreas Nilsson és Nagy László találataival már öt gól volt a különbség, illetve a végjátékban Aron Palmarsson háromszor is eredményes volt, ezzel pedig eldőlt a találkozó.