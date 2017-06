Biztonsági okokból behúzták a cardiffi stadion tetejét, így az első fedett pályás Bajnokok Ligája-döntőt rendezték. Az első néhány percben a Juventus beszorította riválisát, Miralem Pjanić lövését követően Keylor Navasnak kellett az első bravúrt bemutatnia. A kezdeti szorításból fokozatosan kijött a Real Madrid, és a 20. percben egy akció végén Cristiano Ronaldo révén megszerezte a vezetést. Ez volt a Real történetének 500. gólja a BL-ben, míg Ronaldo 11. találata az idényben, ebből 9 az egyenes kieséses szakaszban. Az egyenlítésre a 27. percig kellett várni, Mario Mandžukić a BL-döntők történetének egyik legszebb gólját szerezte ollózva. A torinói gól után újra az olaszok futballoztak fölényben, a Real inkább a gyors ellentámadásaiban bízott.

A szünet után érezhetően a spanyolok vették át az irányítást, majd a címvédő me­zőnyfölénye a 61. percben érett góllá, Casemiro bombázott mintegy 27 méterről a jobb alsóba. Három perccel később Ronaldo megszerezte idénybeli 12. BL-találatát is, amivel gólkirállyá avanzsált. A Real Madrid 65 perc alatt annyi gólt lőtt a torinóiaknak, mint amennyit az olaszok az egész sorozatban ezt megelőzően kaptak. A folytatásban az olaszok csak elvétve jutottak el a rivális térfelére, ráadásul a 84. percben kiállított Juan Cuadrado miatt még emberhátrányba is kerültek. A címvédő magabiztosan futballozva, a csereként beálló Marco Asensio révén megszerezte negyedik gólját is, így megérdemelten diadalmaskodott.

A Real Madrid 12. alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és az első együttes lett, amely a sorozat 92 óta íródó történelmében meg tudta védeni címét. Ez legutóbb – még a BEK-ben – az AC Milan együttesének sikerült (1989, 1990). Zinédine Zidane klubja az első, amely átlépte az 500 gólos álomhatárt a BL történetében, jelenleg 503 gólnál tart. A mostani győzelem egyébként azt is jelenti, sorozatban négyszer nyerte spanyol együttes a BL-trófeát, és ilyen dominanciára még nem volt példa.