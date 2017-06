Évadzáró mesebarangolás a Cimborákkal

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház 4–11 éves gyerekeknek mesebarangolást szervez június 11-én, vasárnap 11 órától, valamint június 13-án, kedden és június 14-én, szerdán 10 és 12 órától a Székely Nemzeti Múzeumban. Az interaktív foglalkozás alatt a főszereplők mellett az igazi mesehősök maguk a gyermekek, akik csapatokat alkotva Az okos leány meséjét járják be. Az interaktív mese során egyéni és csapatépítő feladatokkal a gyermekek bátorságát, ügyességét és kreativitását tesztelik. Az élményszerű barangolás személyiségfejlesztő hatása mellett a gyerekek képzelőerejét is megmozgatja, a bátorságpróbák segítségével önbizalmuk fejlődik, együttműködési készségük javul. A 10 órától tartandó mesebarangolásokra óvodás csoportok, 12 órától pedig kisiskolás csoportok jelentkezését várják (legtöbb negyven fő mindkét korosztályban) a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámra. Belépő: 3,50 lej gyermekeknek. A program megvalósításában együttműködő partner a Székely Nemzeti Múzeum. Részletek a www.facebook.com/Cimborak oldalon.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 12 órától a kamarateremben Pintér Béla: Kaisers TV, Ungarn (rendező: Porogi Dorka); csütörtökön 19 órától a nagyteremben Bertolt Brecht: A városok dzsungelében (rendező: Porogi Dorka) előadását játssza.



Zene

* A XVI. Ifjúsági Kamaraegyüttesek Fesztiválját ma 16 órától tartják a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum dísztermében az Eufónia Kulturális Egyesület szervezésében.

* Edda Művek-koncert lesz ma 19 órától a sepsiszentgyörgyi főtéren.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 16.15-től Firenze és az Uffizi Képtár (olasz dokumentumfilm); 17-től és 20-tól A múmia (amerikai kalandfilm); 18-tól Hannibál tanár úr (magyar dráma 90 percben); 22-től A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja (amerikai–ausztrál kalandfilm). * A Hannibál tanár úr az elnyomó, diktatórikus hatalom s annak minden brutalitása és ostobasága ellen szól. Nem véletlen, hogy a film bemutatója az 1956-os eseményekben is kulcsszerepet játszott. Azonban bármelyik korban, bárhol aktuálissá válhat, minden korszak számára van üzenete. Ezért is válhatott a magyar filmművészet egyik legnagyobb alkotásává, és 2000-ben a magyar filmkritikusok titkos szavazással az évszázad tizenkét legjobb magyar filmje közé választották.



Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai adása: 9-től imaszándékok fogadása; 9.15-től dicsőséges rózsafüzér; 12.15-től déli magazin. Honlap: www.mariaradio.ro.



Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Művelődési Központban (Bástya-ház) június 8-án, csütörtökön 18 órától „Ahonnan csak adni lehet…” – Kós András szobrászművész örök érvényű ajándékai címmel rendez kiállítást az Árkosi Művelődési Központ, Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központja – Sepsiszentgyörgy, valamint Kós András örökösei. Köszöntőbeszédet mond Farkas Balázs ügyvezető konzul (Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa), a tárlatot megnyitja Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kiállítás házigazdája Kopacz Attila, kurátora Szebeni Zsuzsanna. A rendezvény zenei vezetője Stan Katalin. Fellép: Constantin Muşat (hegedű) és Ioana Ionescu (zongora). A közönség ismét találkozhat Németh Júlia műkritikus Kós Andrásról szóló monográfiájával, valamint a művész Élet és rajz című önéletrajzi könyvével. A kiállítás nyitóeseménye a Kós András pályáját bemutató sepsiszentgyörgyi sorozatnak, amelynek második részében Gazda József Kós Andrásról készített monográfiáját mutatják be. A válogatás főhajtás az adományozó, ajándékozó művész előtt.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Bardocon, 18–20 óráig Erdőfülében a kultúrotthonokban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.



Gyermeknapi nyertes tombolák

Nyertes számok: 4579, 3439, 38, 2748, 3111, 2662, 1077, 2740, 926, 3022, 1118, 447, 4111, 3901, 1152, 2922, 4024, 1799, 3508, 2567, 489, 2595, 3268, 2661, 3639, 1004, 807, 2892, 3024, 1792, 1666, 3904, 3093, 1290, 2571, 2097, 2441, 4482, 3772, 329, 342, 1847, 3588, 1394, 344, 240, 2478, 1780, 3260, 314, 3363, 1015, 2574, 806, 2862, 2149, 3589, 2454, 2657, 606, 2188, 3403, 2467, 1926, 2040, 2762, 2437, 313, 2594, 4176, 1877, 3756, 1240, 2404, 2717, 81, 4411, 4116, 3497, 1407, 10, 1648, 525, 2527, 3783, 2056, 498, 2909, 4219, 3079, 1523, 2606, 3687, 459, 4422, 2917, 4736, 2400, 1022, 4249, 1813, 1569, 1875, 1345, 1090, 3020, 4512, 4126, 3354, 738, 996, 2563, 1376, 2794, 1610, 2463, 4426, 3238, 819, 408, 4063, 1564, 2259, 3004, 2447, 2222, 3785, 1220, 317, 2559. A díjak átvehetők a Máltai Szeretetszolgálat székhelyén, Sepsiszentgyörgyön a Horgász utca 34/B szám alatt júniusban hétfőn és pénteken 17–18 óráig.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 9–12 óráig a Bem József, Május 1., Józsa Béla, Táncsics Mihály, Mikes Kelemen, Oroszfalvi, December 30., Nagy Sándor utcában szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy Angyaloson és Fotosmartonoson szünetel az ivóvíz-szolgáltatás, mivel kiürült az Angyalos ellátását biztosító víztartály. Folyamatosan szolgáltatják az ivóvizet Gidófalván, és újratöltik a fotosmartonosi és angyalosi ivóvíztartályt.

KÖNYVKIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban június 7–30. között könyvkiállítás tekinthető meg Sütő András (1927–2006) születésének 90. évfordulója tiszteletére.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi Cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

GOMBAVIZSGÁLAT. Sepsiszentgyörgyön a központi piacon naponta – szombat és hétfő kivételével – 9 és 11 óra között Zoltán Sándor gombaszakértő a fogyasztásra gyűjtött gombákat ellenőrzi és tanácsot ad. A szolgáltatás ingyenes.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Magyarhermányban, csütörtökön Szárazajtán gyűjti.