Megpihent a szív, mely értünk dobogott, két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. Arany volt a szíve, munka az élete, Isten hívta, mert ő is szerette. Jóságát felejteni soha nem tudjuk, emlékét szívünkbe örökre bezárjuk. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb édesapa, férj, nagytata és dédnagytata, az illyefalvi születésű kökösi id. BORDÁS SÁNDOR életének 85., házasságának 59. évében rövid betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2017. június 8-án, csütörtökön 14 órakor lesz a kökösi ravatalozóháztól. A gyászoló család 4299553



Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, imádott édesapa, após, nagytata, testvér, sógor, rokon, szomszéd és jó barát,

id. BÍRÓ ZOLTÁN

szentkatolnai kovácsmester

életének 76., boldog házasságának 52. évében 2017. június 5-én rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait június 7-én, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentkatolnai ravatalozóháztól.

A gyászoló család

3788/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi

VERESS MAGDOLNA

(szül. HEGYES)

életének 71. évében hosszas szenvedés után elhunyt.

Temetése 2017. június 8-án 15 órakor lesz a közös temetőben.

Bánatos férje, Pál,

valamint négy gyermeke és a gyászoló család

4299523



Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon közeli és távolabbi rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és mindazoknak, akik a szeretett édesapa, PAKUCS ANDRÁS temetésén megjelentek, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló családja

4299541



Megemlékezés

Egy szál gyertya, mely lassan végigég. Egy élet, mely egy perc alatt véget ér. Köszönjük, hogy éltél és minket úgy szerettél. Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ LAJOSRA (Lala bácsi), akit ma nyolc éve kísértünk utolsó útjára. Nagyon hiányzol.

Szerettei

4299556

Fájó szívvel emlékezünk BARA ANTALRA halálának harmadik évfordulóján.

Szerettei

4299522

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk FEHÉR ILDIKÓRA halálának tizedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4299514

BERECZKI CSILLÁRA emlékezünk június 8-án 17 órakor a református vártemplomban istentisztelet keretében. Drága gyermekünket a családja Ausztráliában eltemette. Szülővárosában elbúcsúztatjuk a rokonságtól, barátaitól, szeretteitől. Emlékét kopjafa őrzi a református temetőben. Kérjük, koszorút NE hozzanak a megemlékezésre.

Szerettei

4299511

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni nem tudtam, ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hiszen lélekben én is ott vagyok veletek. Fájó szívvel emlékezünk a bodoki születésű VERESS IBOLYÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4299528

Elhagytad a házat, amelyet úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, a nagybaconi KUSZTOS TIBORRA, aki ma hat hete itthagyott bennünket.

Bánatos szülei, két testvére családjával, valamint két unokahúga, Kincső és Hanna

3789/b