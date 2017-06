A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. június 10-én negyedik alkalommal rendezi meg nagyszabású, egész napos rendezvényét Torockón. A Duna Ház udvarán kora délelőttől délutánig változatos gyerekprogramok, kézműves-foglalkozások, népi játékok, népdal- és néptánc-tanítás, valamint a kolozsvári Karaván Együttes családi koncertje gondoskodik a jó hangulatról. A Torockói Íjász Szer Egyesület íjászbemutatóval és -oktatással csatlakozik a rendezvényhez, de szombaton nyílik meg a július végéig látogatható Hogy volt?! – pillanatképek a magyar közmédia történetéből című kiállítás is. Délben a Duna Ház előadótermében Papp Nikolett grafikusművész Tisztelet János vitéznek és Toldi Miklósnak című kamarakiállítását Hernády Zsolt Géza történész nyitja meg, Farkas Tünde énekes előadóművész pedig többek közt Arany János megzenésített Szent László-balladáját adja elő a közönségnek.

A megnyitó után erdélyi magyar kiadók könyvbemutatói várják az érdeklődőket a Kriterion Könyvkiadó szervezésében. Klotz Miklós Eredeti torockói ételek című receptalbumának bemutatójához kapcsolódva az érdeklődők megkóstolhatják a torockói Somodi-kalácsot és a hamuzsákot Both Ilonka, a könyv egyik közreműködője jóvoltából. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a székelyek történetét feldolgozó kiadványaival jelentkezik. A kézművesség világnapja alkalmából az Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület népművészei és kézművesei mesterségbemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal egybekötött vásárral érkeznek Torockóra, a színpadon pedig Szabó Balázs Bandája, Varga Miklós, a Magashegyi Underground és Petruska ad koncertet.

A közmédia Fölszállott a páva című népzenei tehetségkutatójából megismert együttesek autentikus produkciói sem hiányozhatnak. Közös koreográfiával, Nádas menti táncokkal érkezik a Kalotaszeg és a tavalyi különdíjas Mérai Cifra Néptáncegyüttes, több korcsoportban táncol magyarpalatkai és széki táncokat a torockói, valamint a torockószentgyörgyi gyerekekből álló Szilas Néptánccsoport, és a torockói Sebes Pál Általános Iskola citera- és furulyazenekara is számot ad zenei tudásáról. Az együtteseket a Tokos Zenekar, a Fölszállott a páva kategóriadíjasa kíséri, a szintén közönségdíjas kosteleki hagyományőrző, Vaszi Levente és tanítványa, Vrencsán Anita pedig gyimesi népdalokat és tréfás énekeket ad elő.