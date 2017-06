Kihirdette Klaus Iohannis államfő a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokról (kgfb) szóló törvényt. A jogszabály értelmében a Pénzügyi Felügyelet félévente közzéteszi majd a kötvények referenciaárát. A biztosítótársaságoknak kötelességük lesz tájékoztatni ügyfeleiket arról, hogy miképp számítják ki a biztosítási díjakat, és a szerződés lejárta előtt 30 nappal értesíteniük kell a gépjármű-tulajdonost a meghosszabbítás lehetőségéről. A biztosítók egymás között közvetlenül is elszámolhatnak, a hamisított alkatrészek használata a gépkocsijavítás során pedig bűncselekménynek minősül. A kárvallott személy saját biztosítójához is fordulhat kártalanításért, és bármely szervizbe elviheti járművét javíttatni.



A jogszabály referenciaárakat vezet be, amit az utóbbi öt év javítási költségei és előfordulási gyakoriságuk átlagából számítanak ki. A referenciaszintben megszabott díjtételeket a biztosítók egyedileg meghatározott kedvezményekkel, illetve pótdíjakkal igazíthatják ki az összevont pénzügyi felügyelet által megadott bonus-malus szabályok szerint, annak függvényében, hogy okozott-e balesetet a gépjárművezető.

A törvény megszabja, hogy a biztosító nem számíthat fel 25 százaléknál nagyobb kezelési költségeket. Ez a rendelkezés a biztosítók elégedetlenségét váltotta ki: szerintük 30 ezer bróker marad munka nélkül, jutalékukat ugyanis a jelenlegi 10 százalékról 4–5 százalékra csökkenti az előírás.

A pénzügyi felügyelet két hete tette közzé a következő félévre érvényes kgfb-referenciaárakat a személygépkocsik hengerűrtartalma és a gépkocsivezetők életkora függvényében. A legnagyobb, 2718 lejes referenciaárat a 2500 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú motorral felszerelt járművet vezető, 30 évesnél fiatalabb gépkocsivezetőkre állapították meg, a legkisebb, 461 lejes referenciaár a 60. életévüket betöltött gépkocsivezetőkre vonatkozik, akik 1200 és 1400 köbcentiméter közötti hengerűrtartalmú járművet vezetnek. A teherautóknál súlyuk függvényében 951 és 7314 lej között változik a referenciaár.

A kgfb-t egytől 12 hónapig terjedő időszakra lehet megkötni, és ideiglenesen fel is lehet függeszteni, de ez esetben le kell adni a rendőrségen a gépkocsi rendszámtábláit.

A biztosítótársaságoknak ezentúl fel kell ajánlaniuk a közvetlen kártalanítás lehetőségét is ügyfeleiknek. A károsult így saját biztosítójához fordulhat kárigényével, és annak kell majd behajtania a jármű javításának költségeit attól a biztosítótól, amelynél a balesetet okozó sofőr megkötötte felelősségbiztosítását. A törvény további újdonsága, hogy bűncselekménnyé nyilvánítja a hamis kötvények értékesítését és a hamisított alkatrészek használatát. Egy szervizfelelős ezentúl akár hétéves szabadságvesztést is kockáztat, ha hamisított alkatrészt ad el eredetiként.

Bukarestben tavaly ősszel fél évre érvényes maximális árakat szabtak meg a kötelező kgfb-re, miután a fuvarozók rendszeres forgalomlassító megmozdulásokkal tiltakoztak a biztosítási díjak drasztikus drágulása ellen. A kötvények ára másfél év alatt átlagosan másfélszeresére, esetenként pedig többszörösére emelkedett a piacvezető Astra és a Carpatica biztosító csődje nyomán.

Az új törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követően 30 napra, várhatóan júliusban lép hatályba. (MTI–Mediafax)