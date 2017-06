Bene József szíjgyártó mester 1910 körül telepedett le Kovásznán. 1926-ban építette házát, amely ma is áll a Petőfi Sándor utca 3. szám alatt. Az építkezés során, az alapozásnál figyelt fel a kiásott gödrökben feltörő száraz szén-dioxidra – a jelenség különben nem volt ritka Kovásznán, de a legtöbb helyen csak időszakosan jelent meg a szén-dioxid –, amely állandó módon, időjárási és más körülményektől függetlenül megmaradt. 1927-ben kezdte meg a mai mofetta gödrének kiásását. A 7 × 4 méteres, három méter mély üreget terméskővel alapozták, cserefából készült gerendákkal, lécekkel bélelték ki, majd tetővel fedett, vályogtéglából épült falak is kerültek a gödör köré és fölé, a mofetta az év közepén kezdte meg működését.



Összetett szolgáltatás

A tulajdonképpeni mofettagödör ma is hasonlóképpen néz ki, a felhúzott, többszobás épületegyüttes viszont modern képet mutat. Bagoly Levente hozzáállásának, nem utolsósorban munkájának köszönhetően korszerű eszközök kerültek a mofetta mellé. A mozgássérült vendégek számára liftet építettek. Masszázsterem létesült, jádeköves gépi masszázsszolgáltatás indult. Orvosi rendelő is működik a mofetta mellett, ahol dr. Török Sándor megvizsgálja a betegeket a szén-dioxid-kúra elkezdése előtt – fontos tudni, hogy csak orvosi javallatra lehet igénybe venni a mofettát.

Kiemelten figyelnek a mofettázók biztonságára, videómegfigyelő rendszert, nagy hatásfokú szivattyúkat telepítettek, utóbbi 50 másodperc alatt szívja ki a gödörből a szén-dioxidot – mutatta be a jelenlegi létesítményt Bagoly Levente.

Az elővigyázatosság nem véletlen. Az évek során kilenc személy lelte halálát a mofettagödörben. Nem balesetek áldozatairól van szó – öngyilkosjelöltek használták ki a szén-dioxid-mérgezés által okozott halál gyorsaságát. Legutóbb 2000-ben történt haláleset, de volt meghiúsított öngyilkossági szándék is.



Híres gyógyulók és gyógyítók

Az évek során számos ismert személyiség is élvezte a Bene-mofetta gyógyító hatását. Több vendégkönyv megtelt az ide látogatók bejegyzéseivel – mind­annyian a kiváló kiszolgálást, a kezelés eredményességét hangsúlyozták. Kiemelkedő volt a Magyar Köztársaság egykori államfője feleségének, Göncz Árpádné Göntér Mária Zsuzsannának a látogatása, járt itt a román külügyminiszter, Theodor Meleșcanu vagy a kommunista rezsim idején fontos pártfunkciókat betöltő Fazekas János is.

Kevesen tudják, de itt dolgozott a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház névváltoztatási próbálkozása során elhíresült Nicolae Teculescu – szándékosan nem írtuk, hogy doktor, hiszen mindeddig senkinek nem sikerült bebizonyítania, hogy Teculescunak volt orvosi diplomája. Jó ismerőse volt a nagyapjának – elevenítette fel Bagoly Levente –, gyerekkori emlékként maradt meg, ahogyan óriási fecskendővel pumpálta a szén-dioxidot a betegek izomzatába. Közös „találmányuk” is volt. Maszkot készítettek, amelybe cső segítségével jutott be az oxigén. A páciens így teljes testmagasságával bele tudott merülni a szén-dioxidba. Különösen hatásos volt szembajok esetén. Ha a beteg a gázban pislogott, akár két dioptriával is javulhatott a látása – mesélte Bagoly Levente.



Mofetta vagy gőzlő?

Tavaly a belvárosi református templom gyűléstermében tartottak előadást a mofetták témakörében. Ennek kapcsán Bagoly a mofetta elnevezés megújítását vetette fel. A latin, olasz eredetű mofetta lényegében bűzös kigőzölgést jelent, ami semmiképpen nem jellemző a szagtalan szén-dioxidra. Ez a kén-dioxid jellegzetessége, ha ilyen szempontból akarjuk a mofettát meghatározni, akkor a leírás a bálványosi Büdös-barlangra, a csíkszentimrei Büdösre illik – magyarázta elméletét. Javasolta, lehetne például Codirának nevezni a mofettát (évtizedekkel ezelőtt a mofettát gőzlőnek hívták, mert a szén-dioxidban álló személy az erek tágulása nyomán felmelegedést érez), ez a szén-dioxid és radon együttes jelenlétét fogalmazhatná meg. A radon mint radioaktív elem jelenléte ugyancsak nagy jelentőségű a mofettában. A szén-dioxid fölötti levegőrétegben található, és hatásos az idegrendszeri bántalmakra. Elképzelésének azonban nem lett foganatja.

Bagoly Levente érthetetlen magatartásként említette: úgy tűnik, a kovásznaiak és környékbeliek számára nem fontos a mofetta nyújtotta gyógyulási, betegségmegelőzési lehetőség. Kevesen keresik fel, annak ellenére, hogy a fürdőváros polgárai számára ingyenes a Bene-mofetta használata.