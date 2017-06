A román sajtó szerint kormányátalakítást akar és Sorin Grindeanu miniszterelnököt is menesztené Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke. Dragnea cáfolta, hogy szakadás állt volna be közte és a kormány között, a miniszterelnök viszont kitért a válasz elől.



A tegnapi bukaresti lapok tág teret szenteltek annak a támadásnak, amelyet a pártelnök egyik bizalmasának számító Gabriela Firea, Bukarest szociáldemokrata főpolgármestere intézett a kormányfő ellen. Firea szerint rosszabb a viszonya a kormánnyal, mint a szakértői kabinet idején. A főpolgármester egy hétvégi tévéinterjúban azt is aggasztónak nevezte, hogy Grindeanunak „nincs ideje” döntései előtt konzultálni a párt elnökével.

Az Adevărul liberális hátterű lap szerint Dragnea azért akar nagyszabású kormányátalakítást, hogy pártja és hívei előtt is nyilvánvalóvá tegye: nem a függetlenedni próbáló Grindeanunál, hanem továbbra is nála összpontosul a legtöbb hatalom. A kormányfő – a lap által megszólaltatott politikai elemző szerint – igyekszik elhatárolódni az SZDP elnökétől, és arra vár, hogy Dragneát második korrupciós perének végkifejlete végleg eltávolítsa a politikából. Az Adevărul úgy tudja: Dragnea a kormányátalakítás megtagadása esetére a hozzá hű miniszterek egyidejű lemondatását is kilátásba helyezte, ami a kabinet bukásához vezetne.

Az egyre nyíltabb SZDP-s belviszályról az Evenimentul Zilei úgy véli, Dragnea azt nehezményezi, hogy a miniszterelnök a titkosszolgálatok kegyeit keresve kormányoz, ahelyett, hogy a pártszékház utasításait hajtaná végre.

A Gândul szabadelvű portál Victor Ponta volt kormányfőt idézi, aki „egyszerű SZDP-tagként” értetlenségének adott hangot amiatt, hogy miért vált a párvezetés számára a nyár legsürgősebb teendőjévé saját kormányának leváltása.

Nincsenek feszültségek közte és kollégái között, jelentette ki Sorin Grindeanu miniszterelnök, arra a kérdésre pedig, hogy beszélt-e Liviu Dragneával kormányátalakításról, Grindeanu azt felelte: minden miniszternek „meg kell tennie bizonyos lépéseket és gyakorlatba kell ültetnie az SZDP-kormányprogramot”. A kormányfő ugyanakkor hozzátette, „egyes minisztériumoknál gyorsabb lehetne az ütem”, anélkül azonban, hogy nevesítené, melyik tárcára gondol.

Liviu Dragnea kategorikusan cáfolta, hogy szakadás állt volna be alakulata és a kormány között. Elmondta, „minisztériumonként és összessé­gében is” kiértékelik a kormány tevékenységét, és „ha bizonyos területeken problémák vannak vagy lesznek, javaslatokkal állunk majd elő”.