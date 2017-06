Iohannis a díjátadón kifejtette, Európának jelenleg olyan precedens nélküli válsággal kell megküzdenie – a szélsőségességgel, a nacionalizmussal, a populizmussal, az idegengyűlölettel, a rasszizmussal, az antiszemitizmussal, a diszkriminációval –, amely a demokratikus társadalmakat sodorja veszélybe. Hozzátette, az Amerikai Egyesült Államok számára is fontos, hogy az Európai Unió stratégiai partnereként erős és egységes legyen. „Az Európai Unió és az egész Európa biztonsága nagyon fontos tényező az Amerikai Egyesült Államok számára. Ez így volt és mindig így is lesz. Ebben az összefüggésben biztosíthatom önöket, hogy az Európai Unió egyik legerősebb transzatlanti tartópillére leszünk” – mondta a román államfő.

A több mint 110 éves Amerikai Zsidó Bizottság (American Jewish Committee – AJC) fórumának meghívottjaként a román államfő a szervezet legmagasabb fokozatú elismerését, a Light Unto the Nations kitüntetést vette át. Ez a Bizottság legrangosabb kitüntetése, amelyet államfők, illetve kormányfők kaphatnak meg a béke, biztonság, demokrácia és humanista értékek népszerűsítése terén elért jelentős nemzetközi eredményekért.

Allan Reich, az AJC végrehajtó bizottságának tagja kifejtette: Iohannis elnök a jogállamiság támogatása révén érdemelte ki az elismerést. „Ez év elején, amikor százezrek vonultak fel Bukarestben, tiltakozásul a kormány korrupcióellenes harc ellen irányuló, kétes kísérletei ellen, Klaus Iohannis román államelnök a történelem helyes oldalára állt, az átláthatóságot, a jogállamiságot és szabadságot támogatva” – mondta Allan Reich.

„Elfogadom a rangos Light Unto the Nations kitüntetést, de nem magamért, hanem hazámért és a román népért. Az ő, demokráciába és jogállamiságba vetett hitük elismerése ez a kitüntetés, ez emelt oda minket egy népként, ahol ma vagyunk” – mondta Iohannis, felidézve, hogy Romániának hosszú utat kellett megtennie a kommunista diktatúrától a szilárd alapokon nyugvó demokráciáig, piacgazdaságig és nyílt társadalomig.

A rendezvényen részt vett az államfő felesége, Carmen Iohannis, Románia amerikai egyesült államokbeli nagykövete, George Maior, a Román Hírszerző Szolgálat igazgatója, Eduard Hellvig, valamint Bogdan Aurescu államfői tanácsos is.

A Light Unto the Nations elismerést korábban Angela Merkel német kancellár, Nicolas Sarkozy volt francia elnök, valamint Bill Clinton volt USA-elnök is átvehette.

Klaus Iohannis június 4-e és 9-e között az Egyesült Államokban tartózkodik, látogatásának legfontosabb pontja pénteki találkozója Donald Trump amerikai elnökkel.