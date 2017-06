Tizenkét parcelláról van szó, és az új szerződéseket is tíz évre kötik meg. A liciten az induló ár nőhet, mivel a korábbi szerződések megkötése óta is változtak az árak. Most a parcellák egy négyzetméterére kiírt induló ár havonta 1,38 euró. A szombati orbaiszéki nagyvásároknak is helyet adó, a város tulajdonában lévő piac korszerűsítésén is dolgozik az önkormányzat. A városháza tavalyi költségvetési többletének leosztásánál a tanácsosi testület 125 ezer lejt különített el a piac modernizálására. Az összegből 800 méter térkövet raknak le – pillanatnyilag sok helyen semmilyen burkolat nincs, máshol töredezett az aszfalt, a gödrökben esős időbe pocsolyák alakulnak ki. A piac bevételeinek függvényében további fejlesztéseket is terveznek – tudtuk meg a városházán.