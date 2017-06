Antal Árpád polgármester érdeklődésünkre elmondta: a városvezetést minden megoldás érdekli, a vásárlás vagy akár az ingatlancsere is, ráadásul a Román Postatársaság helyi vezetősége is egyetért az épület átadásával, viszont az országos vezetőség továbbra sem lépett. A megyeszékhely önkormányzata már közel hét éve kezdeményezte, hogy az egyre romosabb, elhanyagoltabb, de patinás épület a város tulajdonába kerüljön. A jelenlegi tulajdonos postatársaság hosszú ideje csak használja az ingatlant, de semmit nem ruházott be, még az állagmegőrzésbe sem. (ndi)