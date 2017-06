Az iskolások nyári szünidejének első napjára, június 17-re ütemezte be a Sepsi ReKreatív Kft. a sepsiszentgyörgyi városi strand idei hivatalos megnyitóját. Az idény újdonsága, hogy többéves várakozás után végre a nagy úszómedencét is birtokba vehetik a strandolni vágyók. A létesítmény működtetője ez okból is egész napos szórakoztató programmal vár­ja az első napon betérőket, illetve a szezon alatt a gyerekek és családok számára is több eseményt terveznek.

Ígyártó Gabriella, a vállalat kereskedelmi igazgatója szerint, noha az időjárás engedte volna, bizonyos előkészületek, illetve hatékonysági megfontolások nyomán úgy döntöttek, hogy a nyitást a nyári szünidőhöz igazítják.

Az igazgató úgy vélte, a strand kihasználtsága szempontjából mindenképp előnyösebb, ha a gyerekek, diákok szabadok, a vendégeik jelentős része ugyanis ebből a korosztályból kerül ki. Általánosan bevett szokás, hogy a strandok nyitását ehhez igazítják – tette hozzá.

Ígyártó Gabriella elmondta: a megnyitó napján több szórakoztató program is lesz, ezek egy része közvetlenül az idén már használható nagy úszómedencéhez kötődik. A vendégek ugró- és evezőversenybe nevezhetnek be, emellett a röplabdapályán vizeslufi-bajnokságra, tánc- és zumbabemutatóra várják a strandolókat, de a vízi tornával is ismerkedhetnek húszperces, ingyenes bemutató edzés révén, a kisgyerekeket pedig kincskereső túrára, játéksarokban, kézműves-foglalkozásokra várják. Érdeklődésünkre azt is elmondta, a programok a megnyitót követően sem állnak le, noha konkrétumokkal még nem szolgálhatnak, de több, a gyerekeknek, családoknak szóló eseménnyel készülnek a szezonban.

Ami a díjszabást illeti, egyelőre az árak a tavalyiak maradtak, drágításra nem kell számítani. A tervek szerint egy szerkezeti ármódosítást be akarnak vezetni, ennek a lényege az lenne, hogy a Sepsi Rekreatív által működtetett létesítményekben (sípálya, uszoda, strand, kalandpark) korábban kiváltott, fel nem használt belépőket, bérleteket a vendégek utólag felhasználhassák a rendszeren belül, azaz egy síbelépőt az uszodában, vagy fordítva. Emellett egyfajta (főképp a családoknak szóló) bérleti rendszert is bevezethetnek a strandon, illetve a hűséges vendégeknek kedvezményes belépőket is biztosítanak. Ígyártó Gabriella szerint ennek kapcsán még nem született végleges döntés, amint az sem világos, hogy az idei strand­idényben valamelyik megoldást bevezetik-e.

A vendégek idén a csúszdamedencét, az élménymedencét, a két tanulómedencét, valamint a felnőtt úszómedencét vehetik igénybe, illetve a szokásos strandsportokra is lehetőség van a létesítmény területén. (ndi)



Hamarosan nyílik a baróti

Még két-három hetet kell várniuk a fürdést és napozást kedvelő barótiaknak, hogy a városi strand megnyissa kapuit. Lázár-Kiss Barna András polgármester elmondása szerint a létesítmény jól átvészelte a telet, különösebb felújításra nem lesz szükség, a legszükségesebb tennivalókat pedig már végzik. Az árak és nyitvatartási program megegyezik a tavalyival.

A városvezető elmondta: nemrég a polgármesteri hivatal több munkatársával együtt felmérte a helyzetet, s kiderült, a tavalyihoz képest jóval kevesebb ráfordítással indíthatják az új standidényt. „A pumpák és szűrők rendben vannak, meszelni sem kell, a kerítés jó, már egyszer kaszáltak, és a héten másodszor is elvégzik a tereprendezést. A medencét még ki kell tisztítani, majd fel kell tölteni, s akkor elvileg nincs akadálya a strandnyitásnak. Én azt szeretném, ha legkésőbb már e hónap vége előtt strandolni lehetne Baróton.”

A strand keddtől vasárnapig tart nyitva, hétfőnként karbantartás miatt zárva lesz. A jegyek felnőtteknek tíz, gyermekeknek öt lejbe kerülnek, de bérletváltás esetén akár 10–15–20 százalékos engedményt is adnak. Kedvezményben részesülnek a családostól érkezők, a városi sportklub tagjai, a sérült gyermekek és felnőttek, illetve kísérőik is. (hecser)