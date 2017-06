Az Edda frontembere felhívta a figyelmet, hogy 43 év 343 dalával a tarsolyukban érkeztek Sepsiszentgyörgyre, igyekeznek ezek közül körültekintéssel válogatni, hiszen egy felejthetetlen koncerttel ünnepelnék meg a labdarúgócsapat példaértékű teljesítményét. Az énekes mesélt a futball iránti szeretetéről, már gyerekkorában sokat jelentett neki a mozgás, a sport és a teljesítmény. Elmondása szerint a szenvedély viszi előre az embereket, az készteti őket akár a lehetetlen megvalósítására is.

Diószegi László nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Pataky Attila vállalta a fellépést, sőt, az Álmodtam egy világot magamnak című Edda-dalt idézve utalt saját elképzeléseire, vágyálmaira, amikor még gondolni sem mert arra, hogy egyszer élvonalban játszhat a szentgyörgyi csapat. Állítása szerint ez a mottó vezérelte, és teljesíteni tudtak egy olyan elképzelést, amelyről más csak álmodni mer. Diószegi felhívta a figyelmet, hogy a Sepsi OSK a sportról szól, a negatív kritikák ellenére ez a csapat nem a magyaroké, hanem a labdarúgást kedvelő embereké, legyen szó magyar, székely vagy román szurkolókról.

Kertész Dávid alelnök a napokban a klubot ért, feljutás miatti kritikákról beszélt. Tisztában vannak vele, hogy romboló, ellenségesen viselkedő emberek mindig voltak, vannak és lesznek is. Fontos, hogy ezeket hagyják figyelmen kívül, és bizakodóan tekintsenek a jövőbe.



Felkészülési mérkőzés a Kolozsvári CFR ellen

A csapat június 15-én kezdi meg a felkészülést, illetve június 26-án a magyarországi Bükfürdőre utaznak edzőtáborba, ahonnan július 5-én térnek haza. Diószegi László főtámogató azt is elmondta, június 21-én a piros-fehérek felkészülési mérkőzést játszanak a Kolozsvári CFR ellen Brassóban. Ezen a mérkőzésen az általuk kiszemelt és próbajátékra érkező lehető legtöbb játékost szeretnék megfigyelni, felmérni képességeiket, így értelemszerűen nem az eredményre koncentrálnak. A főtámogató közölte, listájukon mintegy 130 labdarúgó szerepel, akik közül hat-hét olyan játékost választanak ki a következő idényre, akik segíteni tudják az újonc csapatot a jó eredmények elérésében.

Diószegi újságírói kérdésre válaszolva azt is elmondta, a televíziós közvetítésekért járó díjat nemsokára megkapja a klub, ebből pedig bruttó 170 ezer euró prémiumot szétosztanak a játékosok között, ami azt jelenti, hogy fejenként az edzők döntése alapján ezer és ötezer euró közötti összeg üti a piros-fehér mezesek markát. A főtámogató szerint a játékosok ezt megérdemlik, mert hosszú volt a szezon, és sokat dolgoztak. A folytatásban egy hónap és egy hét áll rendelkezésükre, ezen idő alatt pedig azon lesznek, hogy a Román Hivatásos Labdarúgó Liga elvárásainak eleget téve korszerűsítsék az MSC Stadiont, hiszen szeretnék itthon játszani a mérkőzéseket.

A szemerjai stadionban előregyártott betonelemekből raknák össze az újabb lelátórészt, illetve a fedett rész az elvárásokkal ellentétben nem 300, hanem 1000 férőhelyes lenne, ezt pedig konténerekből állítanák össze. Kertész Dávid azt is elárulta, hogy esetleges második opciónak mégiscsak a brassói stadion lép elő, hiszen feltérképezték és jóval kevesebb problémába ütköztek, mint Sepsiszentgyörgyön, a befektetéseken kívül mindössze egy tűzoltósági engedélyre van szükségük. A főtámogató és az alelnök szerint jövő héten már fény derül arra, hogy a július közepén rajtoló I. ligás bajnokság hazai mérkőzéseinek mely város és mely stadion ad otthont. Jövő csütörtökön újabb sajtótájékoztatót tart a Sepsi OSK vezetősége, ahol további információkat osztanak meg a csapatról, a stadionról és az utánpótlásbázisról.