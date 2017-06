Wikonkál Norbert, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának tanára kiemelte: az elmúlt napokban megjelent véleményekkel ellentétben továbbra is azt tanácsolják, hogy délelőtt 11 óra és délután 3 óra között mindenki kerülje a napon tartózkodást, mert ilyenkor nagyobb a leégés veszélye. Márpedig a leégés és a melanoma közötti összefüggést senki sem vitatja. Megjegyezte: a napsütés egészségre gyakorolt pozitív hatása, a D-vitamin pótlásában betöltött szerepe megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor tény, hogy az elmúlt tíz évben jelentősen nőtt a melanomás megbetegedések és halálozások száma.

Páldy Anna, az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) szakértője is azt hangsúlyozta, hogy a napsugárzásnak számos pozitív hatása van, de a túlzott napozás egyértelműen veszélyes. A túl erős UV-sugárzás számos betegség kialakulásának kockázatát növelheti, ilyen a melanoma és a nem melanoma típusú bőrrák. Az elmúlt másfél évtizedben mindkét betegség gyakorisága jelentősen nőtt, csaknem megduplázódott. Elmondta: a magasabb végzettségű, jobb szociális körülmények között élők körében is gyakrabban fordul elő ez a betegség, amire magyarázat lehet a túlzott szoláriumozás is.

Bakos József, az OKI Optikai és Lézersugárzások Csoportjának vezetője szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a szoláriumozás káros hatásai messze meghaladják annak előnyeit. A szolárium használatát több országban 18 éves kor alatt tiltják is – jegyezte meg.

A szakemberek mindenkinek azt javasolják, hogy rendszeresen figyeljék az UV-sugárzásról szóló tájékoztatókat. (MTI)