A GPeC és az iSense Solutions felmérése szerint a vásárlók 90 százaléka leginkább elektronikai cikkeket és háztartási gépeket vásárol az internetről, átlagban évente háromszor. Népszerűek a számítógépek, a ruházati cikkek, szépségápolási és gyógyszeripari termékek, turisztikai csomagok, kommunikációs eszközök, könyvek, magazinok, DVD-k és az élelmiszerek is.

Egy év során a legtöbb pénzt a turisztikai csomagok vásárlására költi a romániai vásárló (1313 lej), 1076 lejt költ elektronikai cikkekre és háztartási gépekre, 818 lejt személygépkocsi-kiegészítőkre, 793 lejt számítógépekre és szoftverekre, 715 lejt bútorokra vagy belsődekorációkra.

Azok a személyek, akik nem vásárolnak internetről, átlagosan évente ötször néznek be a webáruházakba. A válaszolók 69 százaléka szerint az online boltokban kínált árucikkek nem felelnek meg a valóságnak, 53 százalékuk azért nem vásárol, mert nem lehet kipróbálni a termékeket, 51 százalékuk pedig attól fél, hogy becsapják.

A megkérdezettek 72 százaléka időspórlás miatt vásárol előszeretettel internetről, 51 százalékuk a termékskála változatossága miatt szeret így vásárolni. 48 százalékuk szerint interneten olcsóbbak a termékek, míg 43 százalékuk azt nyilatkozta, hogy csak a világhálón találta meg a keresett terméket.

A vásárlók 78 százaléka a csomag átvételekor szeret fizetni, 50 százalékuk bankkártyával interneten keresztül is fizet, 17 százalékuk inkább az üzlet székhelyén.

A felmérésben részt vevő személyek 72 százaléka szívesebben vásárolna internetről, hogyha létezne egy egyesület, amely a fogyasztók érdekeit védené. (Agerpres)