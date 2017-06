A Moszkva-barát szakadár vezető szavai szerint három év átmeneti idő után „teljesült” az orosz nyelvű oktatásra való százszázalékos áttérés. Hozzátette, hogy 2014-ben még a diákságnak csak az 50 százaléka tanult oroszul, 2015-ben viszont már 88 százalékuk.

Denisz Pusilin szakadár vezető még januárban egy orosz hírportálnak adott interjúban arról beszélt, hogy az ukrán nyelv tanulását fakultatív módon engedélyezik, „mint más idegen nyelv tanulását” a szakadár népköztársaságban, viszont az orosz nyelvet mint tantárgyat kötelezővé tették. Kitért továbbá arra is, hogy az ifjúsági szervezeteket folyamatosan alakítják át a szovjet úttörőszervezetek mintájára. Arról is számoltak be már korábban ukrán hírekben, hogy a kelet-ukrajnai szakadár területeken az iskolákban ismét visszaállították az egykori Szovjetunió tantervében szereplő, úgynevezett honvédelmi oktatást. Ezeken az órákon a tanulók egyebek mellett gépkarabélyok szétszedését és összerakását, valamint a fegyverek kezelését is tanulják.

Az Oroszország által 2014 tavaszán önkényesen elcsatolt Krím félszigeten már 2015 szeptemberében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet emberi jogok teljesülését megfigyelő missziója jelezte, hogy folyamatosan szorítják ki az ukrán nyelvű oktatást az iskolákból az oktatási intézmények vezetőire és tanárai gyakorolt nyomással.