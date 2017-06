Előző írásunk

Az első becslésnél is jobban, 3,8 százalékkal nőtt a magyar gazdaság az idei első negyedévben – közölte a KSH. Néhány hete még egy 3,7 százalékos növekedési adatot közölt a statisztikai hivatal, már az is látványos meglódulást jelentett, most azonban még ezt is felfelé módosították.