Levélben jelezte egy gidófalvi lakos szerkesztőségünknek: a két településen több napja nélkülözik az ivóvizet. Mint írta, előfordult már heti két-három napos szolgáltatáskiesés, és azt is megtapasztalták, hogy csak Gidófalva egyes részein folyt a csapokon a víz, vagy ha a községközpontban nem is volt ilyen probléma, de Fotosmartonoson vagy Angyaloson nem volt víz.

A Közüzemek Rt. szerdai vezetőségi ülésének egyik témája is ez volt – számolt be lapunk megkeresésére Kozsokár Attila aligazgató. Elmondta, cégük 2013-ban vette át Gidófalván, illetve a hozzá tartozó településeken a vízszolgáltatást, ahol a legfőbb gond az alulméretezett rendszer, egyre több a rácsatlakozó, s nem sikerül kielégíteni a megnövekedett fogyasztást.

A tervezés visszásságait érzékeltetve Kozsokár tegnap kifejtette, a Gidófalva és Étfalvazoltán közt lévő vízház teljes gőzzel működik – naponta mintegy 300 köbméter vizet küldenek a hálózatba –, ahonnan egy vezeték Étfalvazoltánba, egy másik pedig Gidófalvára szállítja a vizet. Innen tart újabb vezeték Fotosmartonosra, ahol 65 köbméteres a víztartály, ám a hálózat következő, angyalosi szakaszán már 100 köbméteres tartályba kell nyomniuk a vizet. Két napja sem Angyaloson, sem Fotosmartonoson nincs víz a tartályokban, nem sikerül feltölteni a megnövekedett fogyasztás miatt, a szakember szerint nem csupán a háztartások, de vélhetően a kertek locsolása is jelentősebb vízhozamot igényel. Ugyanakkor jelentős vízfogyasztást mértek a gidófalvi farmnál, ahol májusban például több vizet használtak el, mint Angyalos teljes lakossága, és áprilishoz képest is 200 köbméterrel nőtt a fogyasztásuk – mutatott rá.

Hogy mikor lesz ismét ivóvíz Angyaloson és Fotosmartonoson? Kozsokár Attila úgy fogalmazott, nehéz megmondani. Próbálják rávenni a nagyfogyasztókat, csökkentsék vízigényüket, hogy mindenki részesüljön a szolgáltatásból, emellett fontolóra vették egy kút bevonását az ellátásba, ehhez előbb meg kell vizsgálniuk a víz minőségét. A végleges megoldást szerinte az jelentené, hogy az érintett települések egyenesen Sepsiszentgyörgyről kapják az ivóvizet – lenne is elegendő mennyiség –, ám ennek feltétele egy nyomóvezeték megépítése. Terv már létezik, de anyagi fedezet egyelőre nincs rá, a szolgáltató pályázna a szükséges keret lehívására.