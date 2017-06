Míg 2008-ban Kovászna megye a lista alsó négy helyén osztozott egyebek mellett Vaslui megyével, tavaly már 24 megyét utasított maga mögé az állástalansági aránynál – ismertette a polgármester. Antal Árpád felidézte: első alkalommal 2011-ben készítettek hasonló számításokat, már akkor megfigyelhető volt némi javulás, és azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a középmezőnybe kerüljön a megye. Tekintve, hogy a jelek szerint ezt sikerült elérni, és tartani is szándékoznak e szintet, az elkövetkező időszak feladta – az önkormányzat szűkös eszközeivel – a bérek szintjének javítása kell hogy legyen – vélte Antal Árpád. A polgármester szerint ez a folyamat már elindult, aminek bizonyítéka az is, hogy a személyi jövedelemadóból a tervezettnél jelentősen nagyobb összeg folyt be idén a költségvetésbe – a közpénzügyi igazgatóságokhoz befolyó összeg 40,7 százaléka illeti meg az önkormányzatot –, ami azt is jelenti, hogy a sepsiszentgyörgyiek már tavaly jobban kerestek. A munkaerőhiány egyre erősödő jelenség, és a munkáltatóknak is versenyezniük kell lassanként az alkalmazottakért, és ez előbb-utóbb bérnövekedéshez vezet – részletezte a polgár­mester.

Antal Árpád meglátása szerint három tényező befolyásolta az elmúlt időszakban a bérek, jövedelmek viszonylagos javulását: sok volt a közberuházás az elmúlt években, ez jövedelmet generált. Emellett új üzemek kezdték el tevékenységüket, elkezdődött az emberek átcsábítása (jobb körülményekkel, előnyösebb bérekkel), illetve bizonyos tekintetben Brassó közelsége is előnyös, ugyanis vállalatok húzódhatnak erre, mivel nem találnak a szomszédos megyében munkaerőt.

Antal Árpád szerint ugyanakkor legalább ekkora jelentőséggel bír – annak ellenére, hogy az általános bérnövekedésre negatívan hathat – a mélyszegénységben élőknek a munkaerőpiacra vonzása. „Huszonhét éve a román állam és a mindenkori kormányok lépései nem a mélyszegénységben élők felemelését szolgálták, hanem arra ösztönözték őket, hogy a gyermekvállalással (és a kapcsolódó se­géllyel), illetve más támogatásokkal tengődjenek, és nemcsak ők, de utódaik se tudjanak kilépni ebből a helyzetből. Kialakult és egyre súlyosabb az a probléma, hogy nemzedékek nőnek fel úgy, hogy reggel nem látják a szüleiket munkába távozni. Ezen radikálisan kell változtatni” – fogalmazott Antal Árpád. Az elöljáró ugyanakkor rámutatott: aggasztó az a tény is, hogy sokan közülük visszautasítják a felajánlott munkalehetőségeket, és már a segély elvesztése sem riasztja el őket. Ilyen viszonyulást olyanoktól látni, akiknek nincs veszítenivalójuk, ezért ebbe az irányba kellene elmozdítani a közpolitikai elképzeléseket. Ez nyilvánvalóan sok pénz, sok idő, de ez az egyetlen járható út – tette hozzá a polgármester.