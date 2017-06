A gyermekek és fiatalok körében a legnépszerűbb a kalandpark, a mászófal és a minigolfpálya, amelyek naponta 11 és 19 óra között tartanak nyitva, de a meleg fürdőben is sokan megfordulnak mindennap, ott már inkább nyugdíjasok, akik kúraszerűen, egy-két hétig járnak fel, főként hidromasszázsra nagy az igény. Van közönsége az edzőteremnek is, a teniszpálya iránti érdeklődést pedig az is mutatja, hogy este tízkor zár – tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városháza sport- és szabadidő-igazgatóságának vezetőjétől. Nagy Zoltán azt is elmondta: hétvégéken inkább családok, most azonban 25–30 fős óvodai, iskolai csoportok mennek ki Sugásfürdőre egy kis mozgásra, kikapcsolódásra, ha jó az idő.