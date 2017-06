Ebből a fővezetékből indulnak ki a Barátost, Pákét és Orbaiteleket vízzel ellátó leágazások – mondta el Tánczos Szabolcs polgármester. A vizet a Kommandó melletti, Nagy-Bászkán levő vízvevőből kapják majd, ez áthalad a Tündérvölgyben lévő víztisztító állomáson is. A község minden települését érintő munkálat értéke 1,5 millió euró, amit pályázati pénzből és önrész biztosításával fedeznek. Az első, 250 ezer lej értékű elszámolás már el is készült, a napokban nyújtják be a fejlesztési minisztériumhoz – mondta a polgármester. Ha elkészül a hálózat, a három faluban 700 portát csatlakoztathatnak a rendszerre. Minden ház előtt vízórával ellátott akna készül, innen az igénylő saját pénzén vezetheti be a vizet.

A csatornázási munkálatok – amelyek értéke kétmillió lej – pillanatnyilag Barátos főutcája mentén folynak. A csövek lefektetése felfordulással is jár, kellemetlenséget okoz az itt élőknek. Mindenkitől elnézést kérnek, de a lakosságnak meg kell értenie, a munka az egész közösség érdekében zajlik – hangsúlyozta a polgármester.

Tervek szerint a vízvezetést és a csatornázást is jövő évben kell befejezni.